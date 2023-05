Betreuungseinrichtung Kindergarten-Ausbau: In Kleinhadersdorf wird gestartet

Lesezeit: 2 Min WK Werner Kraus

Im Kindergarten in Kleinhadersdorf wird Platz für eine dritte Gruppe geschaffen. Foto: Michael Pfabigan

D er Bedarf an Kinderbetreuung steigt in Poysdorf, in Kleinhadersdorf wird nun Platz für eine dritte Gruppe im Kindergarten geschaffen. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.