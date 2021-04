In der Dezember-Ausgabe der Mistelbacher Stadtnachrichten hatte die Post AG noch inseriert, man suche ein 7.700 Quadratmeter großes Grundstück für eine neue Postbasis. Jetzt steht fest, dass diese im Wirtschaftspark A5 Mistelbach-Wilfersdorf entstehen soll. Diese soll voraussichtlich im November mit 45 Mitarbeitern in Betrieb gehen. Die bisherige Zustellbasis im Post-Gebäude in der Oserstraße wird geschlossen.

Pro Postbasis werden 2,5 bis fünf Mio. Euro investiert, heißt es aus der Post. Die Postbasen sind die Reaktion der Post auf die veränderten Marktbedingungen: Die Mengen an Briefen werden immer geringer, die an Paketen immer mehr. Und die bräuchten auch mehr Platz in den Postbasen.

„Der endgültige Kontakt wurde dann über ecoplus gelegt“, sagt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll, der sich über den weiteren Zugang im Wirtschaftspark freut: „Das bedeutet, dass die Paketversorgung im Raum Mistelbach gesichert ist.“

Der bisherige Standort war schon jetzt von der Verkehrssituation zweifelhaft, dass es keinen Paketverkehr dort mehr geben wird, glaubt er nicht: Denn jene Pakete, die von der Post abgeholt werden müssen, werden weiterhin im Postamt gelagert werden. Das sind aber deutlich weniger, als jene, die ausgeliefert werden.