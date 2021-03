Unter den Projekten, die erfolgreich umgesetzt wurden, befindet sich unter anderem im Bezirk Mistelbach die Firma Ear Breese GmbH. Sie ist in der Branche Entwicklung Medizinischer Instrumente tätig und dadurch wurden 5 Arbeitsplätze geschaffen. Es beweist sich immer wieder dass der Eco Center Wolkersdorf, als Startplatz für junge innovative Unternehmen und Startups, nicht mehr weg zu denken ist, führt der WK NÖ Vizepräsident Kurt Hackl weiter aus.

„Um die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes weiter auszubauen wird ecoplus im kommenden Jahr rund 40 Mio. Euro unter anderem in die 17 Wirtschaftsparks, die sechs Technologie- und Forschungszentren und das ‚Haus der Digitalisierung‘ in Tulln investieren. Die Mittel fließen unter anderem in die Optimierung und den Ausbau der Infrastruktur in den Wirtschaftsparks oder auch in die thermische Sanierung von Mietobjekten“, erklärt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Von Jänner bis Ende Dezember 2020 konnten mithilfe der Wirtschaftsagentur ecoplus 92 Betriebs-ansiedlungen und Standorterweiterungen in Niederösterreich erfolgreich abgeschlossen werden. Durch diese Projekte wurden 654 Arbeitsplätze im Bundesland neu geschaffen und gesichert. Weiters sind aktuell rund 410 Projekte in Bearbeitung.