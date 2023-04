Betriebsübergabe Wolkersdorfs Lukis Laden wird zu Kredenz.me

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Lukis Laden wurde zu Kredenz.me: Bürgermeister Dominic Litzka, Andrea Haas, Lukas Luki Hanig und kredenz.me-Chef Robert Hebling. Foto: Michael Pfabigan

„Ein Zufall, dass jetzt ein dritter Laden dazu kam“, lacht Robert Hebling. Der Deutsch Wagramer Kredenz.me-Kaufmann übernahm jetzt, nach dem „S’Gsunde Körberl“ in Mistelbach auch „Lukis Laden“ in Wolkersdorf. Am 27. April wurde offiziell eröffnet, offen mit neuem Eigentümer hatte der Bioladen bereits seit sechs Wochen: „Wir waren bestrebt, die Schließzeiten so kurz wie möglich zu halten“, sagt Hebling.