Poysdorf: Saftige Geldstrafen und bedingte Haftstrafe

Zum Vorwurf, sich 1993 eine ihnen als Gemeindemitarbeitern ohne Matura nicht zustehende Diensteinstufung erschlichen zu haben, konnte das Gericht keine Hinweise finden: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Angeklagten in der tiefen Überzeugung waren, dass ihnen das Ausgezahlte unter dem Titel einer Zulage zu erhalten, zusteht“, fasste Richterin Monika Zbiral das Ergebnis der Schöffenberatung zusammen.

Der Vorsatz, sich unrechtmäßig bereichern zu wollen, sei nicht nachweisbar gewesen. Es gibt auch keine Hinweise, dass das Protokoll der damaligen Gemeinderatssitzung von einem der beiden Spitzenbeamten verfälscht worden sei. „Und wenn man sich das Tonband der Gemeinderatssitzung anhört, hat man den Eindruck, dass da keiner genau wusste, worum es genau ging.“ Den beiden Gemeindebeamten könne man nicht zum Vorwurf machen, dass die Einstufung dann schwammig formuliert war.

Deshalb wurde der Stadtamtsdirektor auch vom Vorwurf der Geldwäscherei (finanzielle Vorteilsnahme aus strafbarer Handlung) freigesprochen. „Und er wäre auch freizusprechen gewesen, wenn der Finanzdirektor schuldig gewesen wäre“, stellte Zbiral klar: Weil es keine Hinweise gibt, dass der Stadtamtsdirektor aktiv seine Aufsichtspflicht missachtet hätte. Was blieb war die Verfälschung einer Datei im Zuge der Pensionsberechnung für den Leiter der Finanzabteilung.

Der Finanzdirektor war ohnehin schon geständig, sich sein Gehalt auf zwei Lohnkonten auszahlen lassen zu haben, um so die Unterhaltsansprüche seiner Exfrau zu schmälern. Hier hatte er schon eine finanzielle Wiedergutmachung geleistet. Einen Teil der ausgezahlten Urlaube hatte er ebenfalls bereits an die Gemeinde überwiesen, hier verfügte das Gericht, dass auch der Rest zurückzuzahlen ist: „Urlaub ist zu konsumieren“, fasste es Zbiral kurz und bündig zusammen. „Wenn ich davon ausgehe, dass Sie sich so gut auskennen, wie sie bezahlt werden, dann hätten Sie auch wissen müssen, dass Ihnen das nicht zusteht“, konnte sich die Richterin die Spitze nicht verkneifen.

Für den Stadtamtsdirektor setzte es eine Strafe von 18.240 Euro, der Finanzdirektor bekam eine zwölf Monate bedingte Strafe und eine Geldstrafe von 34.560 Euro. Beide Angeklagten nahmen das Urteil an, der Zivilrechtsvertreter der Stadtgemeinde Poysdorf meldete Berufung an, weil die Ansprüche der Stadtgemeinde auf den Zivilrechtsweg verwiesen wurden. Ein Rechtsmittel, das nach Ansicht der Verteidiger der beiden Angeklagten nicht zulässig ist.

