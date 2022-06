Thomas geht als Poysdorfer Stadtchef

Werbung

Alles deutet auf einen Bürgermeisterwechsel in Poysdorf hin: Derzeit sei noch nichts unterschrieben, heißt es aus informierten Kreisen, aber Bürgermeister Thomas Grießl, der seit 2014 die Geschicke der Stadtgemeinde Poysdorf führt, plant einen Rückzug aus der Stadtgemeinde und einen Wechsel in die Privatwirtschaft.

Grießl hat die Coronazeit genützt, um die notwendigen Prüfungen für die Führung eines Vermessungsbüros abzulegen. Er wechselt aus dem bisherigen Angestelltenverhältnis in Abstimmung mit seinem derzeitigen Arbeitgeber, dem Geometer Lebloch in Mistelbach, in die Selbstständigkeit. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden Räumlichkeiten im ehemaligen Bezirksgericht an das neue Unternehmen vermietet, welches sich in Poysdorf sesshaft machen will und Arbeitsplätze sichert. Der Start ist für Juli 2022 geplant.

Grießl war bereits unter Bürgermeisterin Gertrude Riegelhofer als Vize aktiv. Da ihm auch die vielen kleinen Anliegen immer am Herzen liegen, ist Grießl in der Großgemeinde Poysdorf sehr beliebt und hoch geschätzt. Thomas Grießl hat auch den Weg von Poysdorf zur Tourismusgemeinde stark gefördert und mitgetragen.

Der künftige Jungunternehmer will sich immer voll auf seine Aufgaben konzentrieren und möchte dann auch hier bei der Unternehmensgründung keine halben Sachen machen und sich auf den Aufbau seines Unternehmens konzentrieren.

In der ÖVP Poysdorf sind Personalreserven vorhanden, als wahrscheinlichster Nachfolger gilt der bisherige Vizebürgermeister Josef Fürst. Das fertige Personalpaket soll am Freitag präsentiert werden.

