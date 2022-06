Heimat und Migration beim Pfingstsymposium in Mistelbach

Werbung

August Schmölzer, Schauspieler und Autor, berichtete über seine Erfahrung als „Heimatrückkehrer“ in seine steirische Heimatgemeinde Stainz.

Berufsbedingt lebte er lange Zeit in Bayern. Nach seiner Rückkehr wurde er zu seiner Überraschung nicht nur mit offenen Armen willkommen geheißen. Es gelang ihm durch aktives Einbringen in die örtliche Gemeinschaft, Vorurteile zu überwinden und neuerlich ein akzeptierter Teil der Gemeinschaft zu werden.

Im Dialog mit dem Publikum zeigte sich recht rasch, dass es viele verschiedene Heimatbegriffe gibt, wie z. B.: Heimat als Sehnsuchtsort der Kindheit; Heimat als eigenes Revier; Heimat als ein Ort, in den man investieren muss – Heimat ist dort, wo man sich geborgen und zu Hause fühlt.

Im Gegensatz dazu erzählte Lutz Popper, pensionierter Primarius am LKH Oberwarth und Zeitzeuge der Wirren rund um den Zweiten Weltkrieg, von seiner Lebensgeschichte. Seine Eltern emigrierten mit ihm als Kleinkind aufgrund ethnischer Verfolgung nach Bolivien.

Als Jugendlicher kehrte er mit seiner Familie nach Österreich zurück und erlebte in dieser Zeit von den „Einheimischen“ nicht nur Wohlwollen, sondern war auch immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert. Interessant war es zu hören, wie es ihm mit der Integration in den Schulbetrieb und in den für ihn unbekannten Kulturkreis erging. Dank seiner Jugend stellte er sich auf diese Anforderungen rasch ein und konnte er seine Ausbildung zum Facharzt zügig absolvieren.

Freudig erzählte er dabei auch von seiner Famulatur am Krankenhaus Mistelbach unter Primarius Dr. Bsteh. Lebensmittelpunkt war und ist für Dr. Popper Österreich, obwohl er noch immer starke Heimatgefühle für Bolivien empfindet.

Beim gemütlichen Ausklang mit Brot und Wein wurden Gedanken und Erfahrungen dazu lebhaft ausgetauscht.

