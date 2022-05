Bewegungsparks: Fitness im Vorbeigehen

Werbung

Eine Familie kommt mit der Picknickdecke und Libellen schwirren über die Teichoberfläche. Aber das, was die Kinder mit ihren Eltern am meisten anzieht, sind die elf Stationen der Motorikarena mitten in der grünen Neustadt: Sie balancieren am Wackelstern oder lassen den Boxsack tanzen.

Die Motorikarena ist seit Sonntag offiziell eröffnet, wird aber bereits seit Dezember ausgiebigst genutzt. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch freut es sehr, wenn sie beim Vorbeifahren sieht, wie es dort wuselt. 160.000 Euro hat die Stadtgemeinde investiert, gefördert wird das Projekt von Bund und Land. „Es war eine große Investition, die wir getätigt haben, aber es war uns ein großes Anliegen“, erklärt Ribisch

„Wir haben uns überlegt, was man noch aus dem Park machen kann“, führt sie aus. „Hier ist eine weitere Begegnungszone entstanden“, ergänzt Vizebürgermeister Georg Eigner. Und die körperliche Fitness wird quasi im Vorbeigehen erprobt. „Mir würde es ab und zu auch nicht schaden“, lacht Eigner.

Ein Training, das nicht als Training empfunden wird

Die Motorikarena ist tatsächlich für jede Generation konzipiert. „Die Grundidee ist, dem Menschen wieder mehr Freude an der Bewegung zu vermitteln oder den Wiedereinstieg zu ermöglichen“, erklärt Thomas Birnleiter (Motorik-Fun GmbH), der mit Lukas Penz (Spiel Sport Motorik GmbH) das Projekt mit dem Bauhof umgesetzt hat. Die Gesamtkoordination des Projektes übernahm Stadtrat Roman Frühberger.

Es handelt sich um ein niederschwelliges und kostenloses Trainingsgelände, das allerdings nicht so wahrgenommen wird. „Und trotzdem kann ich am nächsten Tag einen Muskelkater haben“, lächelt Birnleiter.

Menschliche Flagge für Fortgeschrittene

Ein Stück weiter entstand schon im September im Goby-Park (oder Hartmann-Park) die Calisthenics-Anlage, die körperlich fordernder ist. Das Training mit dem eigenen Gewicht ist dort möglich – und was Muskeln leisten können, zeigte das „Alpha Bar“-Team. „Die junge Dame schmiert schon ihre Gelenke“, lächelt Ribisch, als sie sie beim Aufwärmen sieht.

Die menschliche Flagge beeindruckte am meisten: Man hält sich mit den Händen an einer senkrechten Stange fest und bringt den Körper auf eine waagrechte Ebene. Liegestütze oder Klimmzüge können aber dort genauso trainiert werden.

Ribisch: "Parks werden zu Wohnzimmer"

„Ist ein cooler Park“, sagt Fabian Kaltenberger (Alpha Bar) über den Laaer Calisthenics-Platz, der auf die Idee von Stadtrat David Reiff zurückgeht und mit Florian Schachner (Barzflex) umgesetzt wurde. Alpha Bar bietet Workshops an, ein Anruf genügt.

Die Gestaltung von öffentlichen Grünräumen soll in Laa fortgesetzt werden: „Die Parks werden in Wohnzimmer umgewandelt“, erklärt Ribisch. „Wenn Sie eine gute Idee haben, kommen Sie zu uns und sagen Sie, was noch fehlt.“

