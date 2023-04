Bewerb in Mistelbach Poly-Cup: Die Besten fahren zum Landesfinale

Handwerkliches Geschick in den Fachbereichen Elektro, Metall und Holz bewiesen Poly-Schüler aus Mistelbach, Korneuburg, Zistersdorf und Tulln beim Weinviertler Poly-Cup in Mistelbach. Die Besten qualifizierten sich für den Landes-Poly-Cup. Foto: Michael Pfabigan

„Im oberen Drittel war es wieder sehr eng“, sagt Fritz Manschein als Bewerter für den Elektrotechnikbereich. Und auch in den anderen Fachbereichen trennten die Stockerlplätze einzelne Punkte: Am 18. April fand der Poly-Cup an der Polytechnischen Schule statt, bei dem Schüler der Polytechnischen Schulen aus dem Weinviertel und Tulln in den Fachbereichen Elektrotechnik, Holz und Metall gegeneinander antraten und einen Vormittag lang Werkstücke anfertigten, die dann, je nach Leistung, beurteilt wurden. „Heuer wieder so wie vor Corona“, atmete Direktorin Gabriele Helmer auf.