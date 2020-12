Bezirk: Drei Partnerbetriebe in Mistelbach .

Seit 1999 setzt sich „Natur im Garten“ für die naturnahe der Garten- und Grünräumbewirtschaftung sowie die Förderung der Artenvielfalt in Niederösterreich ein. „Wer Garten, Balkon oder Terrasse zu einem grünen Wohnzimmer machen will, der will auch Profis an seiner Seite wissen. Die ,Natur im Garten‘ Partnerbetriebe aus den Bereichen Gartengestaltung, Floristik, Verkauf und Produktion sind nach Qualitätskriterien bezüglich ökologischer und nachhaltiger Gartenpflege und -gestaltung zertifiziert“, so Landtagspräsident Karl Wilfing. Im Bezirk Mistelbach gibt es drei Betriebe