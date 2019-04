Innenminister Herbert Kickl hat einen Plan: Asylwerber in sogenannten Remuneranten-Tätigkeiten – das sind Hilfstätigkeiten für Gemeinden, Gemeindeverbände oder NGOs – sollen maximal mit 1,5 Euro pro Stunde entlohnt werden. Kickl argumentiert, dass manche Körperschaften zu viel für die Tätigkeiten der Asylwerber zahlen würden, mehr als manche Zivil- oder Grundwehrdiener verdienen.

Wenig Zustimmung für Kickl-Vorschlag

Im Bezirk stößt der Vorschlag auf wenig Zustimmung: Niederleis Bürgermeister Leopold Rötzer würde Asylwerber für die Hilfstätigkeiten weiterhin mit fünf Euro entlohnen. In der Gemeinde gibt es auch eine „Pflegemutter“, die sich seit über zwei Jahren mit einem 21-Jährigen aus Afghanistan ihr kleines Haus teilt. Sie spielt für ihn das Taxi, kümmert sich um Anrufe bei den Ämtern und erklärt ihm die hiesigen Sitten.

„Wenn man sich einmal dazu entschlossen hat, diesen Schritt zu tun, muss man es auch durchziehen“, berichtet sie der NÖN. Asylwerber hätten es ohne eine derartige Hilfe schwer, finanziell über die Runden zu kommen.

Der Verein „Die Notbremsen“ kümmert sich in Pillichsdorf um Flüchtlinge. Drei bis vier Asylwerber waren in der Gemeinde auch schon für Hilfstätigkeiten zuständig und erledigten etwa die Entfernung von Unkraut. Für die Arbeiten bekamen die Flüchtlinge eine Entschädigung in Höhe von vier Euro pro Stunde.

Milena Bister von den „Notbremsen“ berichtet, dass die Arbeit mit der Gemeinde sehr gut funktioniert. „Da viele der jungen Menschen zwischen Deutschkursen und Schulzeiten freie Zeit haben, kann sich die Gemeinde darauf verlassen, auch kurzfristig und flexibel tatkräftige Unterstützung zu bekommen“, so Bister. Das größte Anliegen der Asylwerber ist es, einen Beruf zu erlernen und auszuüben, um sich eine Lebensgrundlage zu schaffen.

Auch in Wolkersdorf sind am Wirtschaftshof Asylwerber tätig, wobei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde gut funktioniert. „Sie arbeiten brav und pünktlich und können außerdem gut Deutsch“, berichtet Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP). Ein ausführlicheres Statement möchte sie aufgrund der politischen Situation in der Stadtgemeinde (am 24. März waren Gemeinderatswahlen) jedoch nicht abgeben.

In Mistelbach setzt sich der Verein „Bewegung Mitmensch“ für Flüchtlinge ein. Obmann Franz Schneider berichtet ebenfalls von einem erfolgreichen Arbeitsablauf, merkt jedoch an, dass oft das Angebot den Bedarf übersteigt. Daher sei eine intensive Koordination notwendig. Einen Vorteil in den Hilfstätigkeiten sieht Schneider insofern, dass der „Umgang mit einheimischen Erwerbstätigen den Spracherwerb und die Integration fördert.“

„Die vorgeschlagene Entlohnung ist ein Ausdruck von Gefühlskälte und eine Verhöhnung jener, die man glaubt, aufgrund ihrer Herkunft sklavenartig behandeln zu können.“ Obmann Franz Schneider, Verein „Bewegung Mitmensch“

Eine Entlohnung von 1,5 Euro pro Stunde hält Schneider für schädlich und unsozial: „Die vorgeschlagene Entlohnung ist ein Ausdruck von Gefühlskälte und eine Verhöhnung jener, die man glaubt, aufgrund ihrer Herkunft sklavenartig behandeln zu können.“ Der Vereinsobmann denkt auch, dass die FPÖ mit dem Vorgehen weiter negative Stimmung gegen Flüchtlinge schüren möchte. Schneider berichtet darüber hinaus, dass die Arbeitsleistung der Asylwerber vielfach gänzlich unentgeltlich erfolgt. Als Beispiel nennt er den „Mistelbacher Integrationsmarkt“, wobei übergebliebene Lebensmittel aus Supermärkten an Bedürftige verteilt werden.

Johannes Rieder, Direktor der Krankenpflegeschule Mistelbach und Flüchtlingshelfer in Poysdorf, hält von Kickls Vorschlag ebenfalls wenig. Er findet klare Worte: „1,50 Euro empfinde ich als eine Entwertung der Arbeit.“ Die Gemeinde Poysdorf zahle den Asylwerbern 3,4 Euro pro Stunde, in der Woche sind das 110 Euro. „Landwirtschaftliche Hilfsarbeiter erhalten etwa den doppelten Beitrag“, sagt Rieder dazu.