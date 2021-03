„Hätten wir genügend Impfstoff, wir würden uns hier Betten rein stellen und rund um die Uhr impfen!“ Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll ist, wie auch bei den mehrmals wöchentlichen Corona-Tests, auch bei der Impfstraße im Einsatz. Am Wochenende starteten im Mistelbacher Stadtsaal, ebenso, wie in der Wolkersdorfer Schlossparkhalle permanente Impfstraßen, bei denen bis auf Weiteres wöchentlich 600 Impfdosen verabreicht werden.

Impfstraße in Wolkersdorf: In der geräumigen Schlossparkhalle startete vergangenen Samstag der Betrieb. Bürgermeister Dominic Litzka war vor Ort. Szeker

Wer wird geimpft? „Da gehen wir streng nach dem nationalen Impfplan vor“, sagt Stubenvoll. Am ersten Wochenende waren es Personen bis 80 Jahre und Risikopersonen, die sich über www.impfung.at einen entsprechenden Impftermin vereinbart hatten.

„Von der Organisation her können wir sogar noch mehr als die 600 Dosen verimpfen“, sagt Stubenvoll. Die Stimmung beim Personal der fünf Impfstraßen im Stadtsaal – insgesamt drei Ärzte, zehn Diplompflegekräfte und 30 weitere Helfer in der Administration und im Ablauf sowie ein Notfallsani-Team des Roten Kreuzes für den Fall, dass es nach der Impfung Komplikationen gibt – sei gut. Zurückgegriffen wird von Organisatorin Brigitte Schodl von der Stadtgemeinde bei der Erstellung der Dienstpläne für Impfung und Testung auf den gleichen Personalpool: „Das ist Voraussetzung beim Mitmachen, dass man bereit ist, bei beiden Straßen mitzuarbeiten“, sagt Stubenvoll: „Ich selbst bin heute seit sechs Uhr da und die Stimmung ist bestens.“

Der Ablauf läuft auch beim NÖN-Lokalaugenschein am Samstagvormittag wie geschmiert. „Das einzige Problem, das wir haben, ist, dass die Leute schon eine Stunde vor ihrem Impftermin kommen und dann vor dem Stadtsaal auf ihren Impftermin warten müssen“, erzählt Stubenvoll, der appelliert, sich an den erhaltenen Zeitslot zu halten. Nur weil man früher dort ist, bekommt man die Spritze nicht früher.

Übrigens: Auf gut Glück zur Impfstraße zu kommen und darauf zu spekulieren, eine Impfung abstauben zu können, die sonst übrig bleibt, klappt nicht. Jede Impfstraße hat eine Liste mit vorgemerkten Risiko- oder Alterspatienten, die dann zur Impfung einberufen wird.

Einzige Kritik: Manch Allgemeinmediziner hätte gerne selbst geimpft.

Impfstraße für die rasche Durchimpfung

Diese Liste war auch für die Wolkersdorfer Impfstraße vollständig mit Namen gefüllt: 600 Impfstoff-Dosen wurden am Samstag und Sonntag verabreicht. Schon um 8 Uhr in der Früh war der Betrieb in vollem Gange.

Impfstraße in Ladendorf: Anna Csjerjan und Susanne Müllern betrieben eine der fünf Impfstraßen, Alfred Prinz, Roman Neubauer, Bürgermeister Thomas Ludwig, Stefan Tauber, Rotkreuz-Arzt Wilfried Krieger und FF-Kommandant Alexander Schmidt. Michael Pfabigan

Bürgermeister Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) war vor Ort und erläuterte, welche Bedeutung die Impfstraße aus seiner Sicht für die Stadtgemeinde hat: „Ich denke, dass die Impfung für die gesamtgesellschaftliche Betrachtung jene Maßnahme ist, welche uns die Pandemie sukzessive bewältigen lässt“, sagt er. Wichtig ist Litzka, die hohe Lebensqualität, wie sie noch in der Zeit vor der Pandemie vorzufinden war, wieder zu erhalten. Die Stadtgemeinde Wolkersdorf leiste mit dem Betrieb einer Impfstraße ihren Beitrag dazu.

Die Impfstraße hat aus Sicht des Bürgermeisters eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für die Region, da die Impfung wichtig für den normalen Betrieb in den Firmen sei. Die hohen Durchsatzzahlen einer Impfstraße, sind für Litzka starke Argumente für die Durchführung der Impfungen auf diese Weise. Der Bürgermeister ist froh über die Impf-Ordinationen in der Stadtgemeinde, doch die Ärzte haben nicht die Möglichkeit, 600 Personen an einem Tag zu impfen.

Weniger Dosen als geplant verimpft

Eine einmalige Impfstraße richtete das Rote Kreuz Mistelbach am 20. März im Gemeindezentrum Ladendorf ein: Ursprünglich sollten 1.000 Dosen hier verimpft werden. Da aber entgegen früherer Pläne das Lehrpersonal jetzt doch noch nicht geimpft wird und diese in Ladendorf ihre erste Teilimpfung bekommen hätten sollen, wurde auch weniger Impfstoff geliefert: Knapp 530 Personen erhielten in Ladendorf ihren Piks. Fix ist, dass das Rote Kreuz in Ladendorf am 17. April die zweite Teilimpfung verabreichen wird und dass das Gemeindezentrum auch dafür den Rotkreuz-Mitarbeiter zur Verfügung stehen wird. Das vereinbarten Rotkreuz-Arzt Wilfried Krieger und Bürgermeister Thomas Ludwig: „Die Infrastruktur hier ist optimal“, ist Krieger vom Standort überzeugt.

Das Zusammenspiel klappt: Gemeinde und Feuerwehr unterstützen das Rote Kreuz beim Ablauf, das Impfen geht zügig, die Warteschlange vor dem Gemeindezentrum hält sich in Grenzen. Auch deshalb, weil es hier egal ist, ob man vor seinem Termin kommt oder punktgenau. „Da sind wir soweit flexibel“, sagt Rotkreuz-Arzt Krieger. „Die Geimpften bedanken sich für den reibungslosen Ablauf ihrer Impfung“, freut er sich.