„Es wird immer so dargestellt, als ob wir gerade mal im zweistelligen Bereich mit unserem Wahlergebnis wären. Wir sind immer noch zweitstärkste Partei“, ärgert sich SPÖ-Nationalrätin und Bezirksvorsitzende Melanie Erasim darüber, wie ihre Partei oft kleingeredet wird.

Die Arbeit in der rot-schwarzen Koalition habe die Partei insofern geschwächt, weil angesichts der großen weltanschaulichen Unterschiede oft Kompromisse eingegangen werden mussten. „Das wurde dann von beiden Seiten als fauler Kompromiss bezeichnet“, weiß die Politikerin.

Worin sieht sie die Rolle der SPÖ heute? „Wir sind das sozialpolitische Gewissen im Parlament“, findet Erasim. Die Sozialdemokraten müssten die sozialpolitisch ungerechten Maßnahmen von Türkis-Blau bekämpfen und darauf hinweisen, wenn politische Usancen gebrochen werden und Durchgriffsrechte von Ministerien in Gesetze hineingeschummelt werden sollen. Ihr Rezept für die Zukunft: „Den Prinzipien der Sozialdemokratie treu bleiben.“

„Der Zustand der Partei ist grundsätzlich in Ordnung“, findet Alt-Nationalrat Hubert Kuzdas aus Gaweinstal: „Auch wenn es inhaltlich, organisatorisch und personell Verbesserungsbedarf gibt.“ Außerdem habe der Wechsel an der Spitze die Rollenfindungsprozesse in der Opposition nicht unbedingt gefördert. „Aber man soll die Parteiführung jetzt in Ruhe arbeiten lassen. Ich halte nichts von Zwischenrufen, egal von wem“, sagt Kuzdas: „In jeder guten Familie wird zuhause diskutiert und dann nach außen ein einheitliches Auftreten gelebt.“

„Man müsste halt mehr und härtere Oppositionspolitik machen“, findet Alt-Landtagsabgeordneter Hermann Findeis aus Laa, wiewohl er glaubt, dass es mit der neuen Parteiführung wieder bergauf gehen wird: „Ich bin da positiv eingestellt.“

Weniger selbstkritisch sieht die Lage der Partei der längst dienenste SPÖ-Bürgermeister des Bezirks Wolfram Erasim aus Rabensburg. Warum sich die SPÖ derzeit schwer tut? „Weil es schwer ist in dieser Welt, wo Medien hauptsächlich auf der Regierungsseite sind, dass man als Opposition Gehör findet.“ Es seien praktisch alle von der Show der Bundesregierung verblendet, findet Erasim. Auch Laas SPÖ-Chef Christian Nikodym sieht seine Partei inhaltlich am richtigen Weg: „Wir müssen uns für die Schwachen und Arbeiter einsetzen. Das war vor 130 Jahren und das ist heute unsere Aufgabe.“

Kurz und knackig hält übrigens der Mistelbacher Alt-Nationalrat Werner Kummerer seine Analyse: „Ich hab, als ich 2006 mein Amt abgegeben hab, geschworen, dass ich keine Vorgänge in der Partei öffentlich kommentieren werde. Und daran halte ich mich.“