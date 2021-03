„Mit der Ende vergangenen Jahres gestarteten Corona-Joboffensive wollen wir Menschen, die arbeitslos sind, bei der Aus- und Weiterbildung in zukunftsträchtigen Berufen und im betriebsnahen Bereich unterstützen, um die Arbeitslosigkeit rasch und nachhaltig zu reduzieren“, sagt Bauer: „ Im Bezirk Mistelbach sind im Vergleich zu Ende Jänner 23,4 Prozent mehr vorgemerkte Personen in einer Aus- oder Weiterbildung und nutzen so ihre Chancen auf einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.“

Die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen ist weiterhin mit 33,6 Prozent am Steigen. Einzig in der Gastronomie und bei den Beherbergungsbetrieben ist der Rückgang auch der Beschäftigten trotz Kurzarbeit um 19,1 Prozent sehr hoch.