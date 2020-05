Bezirk Mistelbach: 22 aktuell an Covid-19 erkrankt .

133 Personen wird in Bezirk Mistelbach bislang positiv auf Covid-19 getestet – die Zahl der Infizierten stagniert in den vergangenen zwei Wochen: Während die Zahlen relativ rasch bis 100 stiegen, am 4. April wurde der Hunderter erreicht, bremste sich die Zahl der Infizierten dann deutlich ein.