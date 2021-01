Die Vorbereitungen in den Gemeinden sind weitgehend abgeschlossen, die Teststraßen sind bereits oder werden aufgebaut, der Ablauf wird wie im Dezember organisiert: NÖ bietet am Wochenende in allen Gemeinden wieder kostenlose Covid-19-Antigentestungen an und, zumindest im Bezirk Mistelbach wollen viele wissen, ob sie das Virus in sich tragen - auch wenn sie nach dem Test lockdownbedingt keine persönlichen Vorteile daraus haben.

Anmelden kann man sich unter www.testung.at/anmeldung einfach und unkompliziert, wer keinen Internetzugang hat, kann sich auch vor Ort bei den Teststraßen anmelden. Die Online-Anmeldung soll verhindern, dass es bei der Registrierung zu langen Schlangen kommt.

Wer ist von der Testung ausgenommen?

Personen mit COVID-Krankheitssymptomen (in diesem Fall bitte den Hausarzt oder 1450 anrufen)

Personen die sich wegen einer anderen Krankheit im häuslichen Krankenstand befinden

Personen die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung (Quarantäne) sind

Kinder unter sechs Jahren

Personen die in Alten- und Pflegeheimen wohnen

Personen die in den letzten drei Monaten an COVID erkrankt waren bzw. positiv getestet wurden

Infos:www.testung.at