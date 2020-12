Bezirk Mistelbach: 44 % gingen zum Test, 44 positiv .

44,2 Prozent aller Bewohner im Bezirk Mistelbach nahmen am 12. und 13. Dezember an den Corona-Massentests in allen Gemeinden statt: Insgesamt ließen sich 33.453 Menschen durch Abstrich in Nase oder Rachen testen, insgesamt 44 Personen wurden positiv getestet.