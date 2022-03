648 Mio. Euro für den Ausbau der Ostbahn

Werbung

Elf Prozent der Arbeiterkammer-Mitglieder im Bezirk Mistelbach haben keinen direkten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmittel, sagt eine neue Studie der TU Wien für die Arbeiterkammer NÖ.

Besonders hoch ist dieses „Nicht-versorgt-sein“ mit öffentlichem Verkehr in Staatz (3,7 Prozent der AK-Mitglieder sind unversorgt), 3,5 Prozent in Poysdorf, an Wochentagen ohne Schulbetrieb, wenn die Schulbusse nicht fahren, sind es hier sogar 12,2 Prozent, und in Mistelbach und Neudorf (je 2,7 Prozent). Die TU Wien unterteilte die Versorgung der Menschen mit öffentlichem Verkehr in Güteklassen: von Top-Anbindung direkt vor der Haustür mit REX oder Fernverkehrsmittel bis zur Basiserschließung mit „Verkehrsmitteln geringer Qualität“.

Dabei reiche es schon aus, wenn die Verkehrsfrequenz an den Standorten verdoppelt würde - mit dieser Maßnahme könnte die klimafitte Erreichbarkeit der Arbeiterkammer-Mitglieder deutlich verbessert werden. Die AK-Studie geht davon aus, dass dieses Upgrade um eine Stufe an der Laaer Ostbahn 648 Mio Euro kosten würde, in Bahnstationen müssten zusätzliche 134 Mio. Euro investiert werden. Der Großteil des Geldes würde übrigens in den Abschnitt zwischen Wolkersdorf und Mistelbach fließen. Vergleichsweise billig wären die Investitionen in das Busnetz: Die AK geht von zusätzlichen Kosten von 16,4 Mio Euro aus. Nicht berechnet wurden Investitionskosten in die bereits stillgelegte Schweinbarther Linie bis zum Bahnhof Obersdorf-Pillichsdorf.

„Es braucht einen zweigleisigen Ausbau der Laaer Ostbahn, um hier das Angebot an Zügen erweitern zu können“, wiederholt Nationalrätin Melanie Erasim (SPÖ) einmal mehr die alte Forderung. Eine Studie, wonach Kreuzungsbahnhöfe zumindest das Passieren von sich begegnenden Zügen auf der eingleisigen Strecke ermöglichen sollen, steht übrigens noch aus. Für sie hätte auch die Wiederinbetriebnahme der Schweinbarther Linie, samt entsprechender Investitionen, ihre Vorteile. „Und ein Zug zur U-Bahnstation Leopoldau. Das wären Meilensteine im Pendlerverkehr des Bezirks“, sagt Erasim.

