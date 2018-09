757 Erstklässler werden die Volksschulen im Bezirk dieses Jahr besuchen. Das sind um 38 mehr als letztes Jahr. Eingespart werden dieses Jahr – wenig verwunderlich – keine Klassen.

Auch was die Zahlen der verfügbaren Lehrer betrifft, ist laut Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch alles im grünen Bereich. Lediglich bei den neuen Mittelschulen war es „etwas schwierig“ alle Posten zu besetzen. Insgesamt nehmen mit dem neuen Schuljahr in der Bildungsregion zwei (Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach) 150 neue Lehrer ihren Dienst auf.

Die meisten Erstklässler werden in den Volksschulen in Wolkersdorf (99), Mistelbach I (71), Mistelbach II (58) und Poysdorf (51) gezählt. Am wenigsten sind es in Großharras (sechs), Kreuttal, Gnadendorf und Ottenthal (jeweils sieben).

„Bis jetzt mussten wir bei 26 Kindern die Klassen teilen. Künftig können die Direktoren das entscheiden.“Brigitte Ribisch, Bildungsmanagerin

Welche Neuerungen erwarten die Volksschüler dieses Jahr? In puncto Direktionswechsel hat Ribisch einen Fall zu berichten: Alexandra Rieder betraut die VS Schrattenberg und mit dazu auch Herrnbaumgarten, Ottenthal und Falkenstein. Sie ersetzt damit Elfriede Roob und Gabriele Kastner (Ottenthal).

Mehr organisatorische Freiheit für Schulen

Hervorzuheben ist aber vor allem auch das Schulautonomiepaket. Dieses erlaubt – zum Teil schon mit Schulstart, zum Teil ab 2019 – den Schulen in eigenem Ermessen schon etwas früher in den Schultag zu starten. Das kann hilfreich sein, wenn der Bus zu ungünstigen Zeiten fährt.

Außerdem sieht das Paket vor, dass Schulen ab 2019 ihre Klassengrößen selbst wählen können. „Bis jetzt mussten wir bei 26 Kindern die Klassen teilen. Künftig können die Direktoren das in Absprache mit den Eltern selbst festlegen“, erklärt Ribisch. Ein guter Grund dafür ist die Tatsache, dass die Kinder oft mit bestimmten Schülern oder Lehrern in derselben Klasse sein möchten. Man wird jedoch bestrebt sein, zu vermeiden, dass etwa eine Klasse 36 Schüler hat und die andere nur acht.

Neuerungen bei Betreuung und Sonderschulen

Neuerungen gibt es aber auch im Bereich der Betreuung und Sonderschulen: „Die Zentren für Intensiv- und Sonderpädagogik (ZIS) gibt es nicht mehr. Das betrifft Wolkersdorf, Mistelbach und Laa an der Thaya“, erklärt Ribisch. Von den ZIS-Einrichtungen wurden die Integrationskinder betreut, sie werden jetzt durch ein neues Hilfestellungssystem ersetzt. Es wird Fachstelle für Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik heißen (FIDS) und vier Frauen werden bezirksweit für die Fachstelle tätig sein. Die Aufgabenbereiche sind dabei verschieden. Ribisch berichtet etwa von einem Fall, bei dem ein Kind, welches eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat, betreut wird.

Zusätzlich sind im Weinviertel Expertengruppen tätig, welche Schulen, Eltern und Lehrer beraten. Sie setzen sich vor allem mit Kindern auseinander, welche etwa in den Bereichen Rechtschreibung oder Rechnen Schwächen haben und unterstützen diese. Wer die Experten sind? „Sie bleiben weiter Lehrer, haben aber einige Stunden für Beratung Zeit, um Schulen zu besuchen“, so Ribisch.

Etwas anders werden mit diesem Schuljahr auch die Deutschklassen gestaltet. Dies betrifft alle Kinder in der ersten Schulstufe mit dem „außerordentlich“-Status. „Sie können aufgrund der Sprachschwierigkeiten dem Unterricht nicht folgen. Wenn acht solcher Kinder in einer Klasse sind, bekommen diese eine eigene Klasse“ , umreißt Ribisch die Neuerungen. Damit soll vor allem Kindern geholfen werden, die in einem Haushalt leben, in dem kein Deutsch gesprochen wird.