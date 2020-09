„Es gibt immer wieder Fälle, bei denen die erste Klasse mit der zweiten gemeinsam unterrichtet wird. Aber es gibt in jeder Schule Taferlklassler“, sagt Brigitte Ribisch, Chefin der Bildungsdirektion 2 Weinviertel:

Konkret gibt es im Bezirk Mistelbach derzeit 748 Anmeldungen für Taferlklassler: „Wo dann tatsächlich wie viele Erstklassler beginnen, das weiß ich erst am ersten Schultag“, lacht die erfahrene Lehrerin.

Keineswegs Business as usual

Die Taferlklasslerzahlen sind damit gleich zu den Vorjahren und weiterhin stabil, neue Schulversuche gibt es in den Volksschulen des Bezirks nicht.

Also Business as usual? Keineswegs: Denn die Corona-Pandemie wird die Schulen auf Trab halten: „Es ist eine extreme Herausforderung für Erziehungsberechtigte, Schüler, Lehrer und die Schulleitung“, weiß Ribisch: Dadurch, dass ab Schulbeginn alle Schüler einer Schule wieder gemeinsam unterrichtet werden, ist entsprechende Logistik erforderlich. Genaue Pläne, damit sich die Gruppen nicht mischen, dass Abstand gehalten werden kann und dass entsprechend der Vorgaben auch die Reinigung und Desinfektion von Tischen und Räumen erfolgen kann.

Dabei haben die Schulen, entsprechend ihrer Größen, unterschiedliche Probleme zu bewältigen: „Große Schulen mit vielen Schülern müssen darauf achten, dass nicht alle Schüler gleichzeitig aus haben und sich beim Verlassen der Schule stauen. Kleine Schulen müssen achten, dass sie auf dem vorhandenen engen Raum entsprechend Abstand halten können“, weiß die Bildungsmanagerin.

Abstand halten in Sonderschulen schwer

Schwierig wird der offene, klassen-, fächer- und gruppenübergreifende Unterricht werden, „der wird sehr eingeschränkt werden müssen“, sagt Ribisch. Das Ziel: Dass der Unterricht das ganze Schuljahr hindurch erfolgen kann und Erkrankte in der Schule möglichst niemanden anstecken können. „Schwierig wird’s in den Sonderschulen, weil da der Kontakt ein näherer ist als in anderen Schulen“, sagt Brigitte Ribisch.

Dass Abstand und Distanz in der Schule klappen, davon ist Ribisch überzeugt: „Unsere Schüler haben im Monat vor Schulschluss bewiesen, dass sie vorbildlich und rücksichtsvoll miteinander umgehen können“, findet die Bildungsmanagerin und zollt dem Nachwuchs Respekt: „Sie können damit Vorbild für viele sein.“