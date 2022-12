Ärzte: „Kassenarzt sein ist unattraktiv“

Werbung

Der Beruf des Kassenarztes muss wieder attraktiver werden. Darüber sind sich Krankenkasse und Ärztevertreter einig. Über den Weg gibt es unterschiedliche Ansichten.

„Als Wahlarzt hat man mehr Freiheiten, man kann höhere Beträge verrechnen und hat flexiblere Arbeitszeiten“, sagt Bezirksärztevertreter Oskar Kienast, Kassenarzt in Hausbrunn. Seit 2020 sind im Bezirk Mistelbach zwei Allgemeinmediziner-Kassenstellen offen, eine der Vakanzen ist seine ehemalige Kassenstelle in Mistelbach: Ein Wahlarzt bediene außerdem ein anderes, oftmals angenehmeres Klientel als ein Kassenarzt. Speziell in den städtischen Gebieten sei der Unterschied deutlich zu merken, so Kienast.

Generell sei Österreich in der EU – mit Ausnahme der Ostländer – eines der schlechteren Länder, um als Kassenarzt zu arbeiten, so Kienast. Deshalb gingen viele Jungmediziner in ein anderes Land, um zu praktizieren. „Wenn sich die Bedingungen ständig verschlechtern, braucht man sich nicht wundern, dass immer mehr Ärzte abspringen“, sagt Ärztevertreter Kienast.

Zusätzlich hänge in letzter Zeit oft das System der elektronischen Gesundheitsakte ELGA: Wenn die E-Card nicht funktioniert, müssten die Karten nachgesteckt werden. Das alles sei unbezahlte Arbeitszeit. In den letzten zwei Wochen gab es vier Ausfälle, und das über mehrere Stunden, kritisiert Kienast.

Für viele Praktizierende sei eine Hausapotheke ein Pluspunkt: „Es ist erstens lukrativer, außerdem ist es auch für den Patienten angenehmer“, findet Kienast. „Es ist allerdings auch mehr Arbeit.“ Er hatte die Kassenstelle in Mistelbach zugunsten jener in Hausbrunn aufgegeben. Dort war eine Hausapotheke dabei.

Krankenkasse: „Ein temporärer Engpass.“

Woher kommt der Ärztemangel? „Es gibt, da die Studienplätze seit 2006 über einen Aufnahmetest beschränkt wurden, weniger Nachwuchs“, heißt es von der ÖGK auf NÖN-Anfrage. Außerdem gingen derzeit mehr Praktizierende in Pension. Auch das führe zu einem akuten Ärztemangel. „Es handelt sich dabei aber um temporäre Herausforderungen, denn beide Phänomene werden sich in naher Zukunft verbessern“, betont man bei der Gesundheitskasse.

Eine attraktive Entlohnung sowie Verbesserungen im Bereich der Aus- und Fortbildungen sollen außerdem locken. Die ÖGK arbeite laufend daran, die Bedingungen anzupassen: Für Berufseinsteiger werde beispielsweise die Möglichkeit angeboten, den Beruf und die Zusammenarbeit mit der ÖGK in Form einer Lehrpraxis kennenzulernen. Auch Teilzeitarbeitsstellen oder die Arzt-bei-Arzt-Anstellung seien eine Möglichkeit für Jungmediziner.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.