Eine Teilzeitangestellte war mehrere Jahre bei einem großen Handelsunternehmen im Bezirk angestellt, nach der Auflösung des Dienstverhältnisses wandte sie sich mit der Endabrechnung an die Arbeiterkammer. Die sah sich das an und bemerkte, dass da auf 21 Tage Urlaubsersatzleistung und 117 Mehr- und Überstunden vergessen wurde. Die AK schickte ihr Interventionsschreiben - und das Handelsunternehmen zahlte die ausstehenden 4.089,44 Euro kommentarlos.

„Ich interpretiere das so, dass die genau gewusst haben, dass da bei der Abrechnung was nicht stimmt und es darauf ankommen haben lassen“, sagt Westermayer. Denn: Wenn ein Betrieb 50 Dienstverhältnisse löst und falsch abrechnet, sich 20 Betroffene an die Arbeiterkammer wenden und ihr Recht bekommen, ist der Rest der Gewinn des Unternehmens. Insofern rät Wetstermayer, die Endabrechnung auf jeden Fall von Experten prüfen zu lassen. Vor allem bei großen Handelsunternehmen sei obiges Verhalten fast schon Standard.

Insgesamt wandten sich im Vorjahr 4.385 Personen im Bezirk Mistelbach an die Arbeiterkammer, insgesamt konnten 1.66 Mio. Euro für die Mitglieder erstritten werden, 815.000 Euro davon für 132 Betroffen im Rahmen von 20 Insolvenzvertretung für 132 Mitarbeiter.