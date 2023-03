Allergien: „Die Behandlung braucht Zeit“

Bei 80 Prozent der Patienten könne eine signifikante Verbesserung der Symptome erzielt werden, erzählt Andreas Schmid, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Mistelbach.

Zu Schmids Spezialgebieten zählt unter anderem die Allergologie: Allergieaustestung sowie Allergiebehandlung kann in seiner Praxis durchgeführt werden. Eine besonders beliebte Behandlung zur Symptomatik von Allergien ist die spezifische Immuntherapie. Bei dieser Art der Therapie wird das Allergen in geringer Menge über mehrere Jahre verabreicht, um so die überschießende Reaktion des Immunsystems auf das Allergen zu dämpfen. Besonders an dieser Behandlung ist das Ziel der Heilung - und nicht wie bei anderen Therapien nur die Unterdrückung der Symptome.

Das Allergen kann mittels Tabletten oder Spritzen verabreicht werden, wobei die Verabreichung über Tabletten deutlich beliebter ist.

„Der Effekt ist besonders bei Insektengift und Pollen gut bis sehr gut“, freut sich Schmid. Wer für die Behandlung in Frage kommt, hängt unter anderem vom Ausmaß der Beschwerden ab. Besonders gut schlägt die Behandlung auch bei Personen an, die unter Heuschnupfen leiden. Ziel hierbei soll vor allem sein, einen „Etagenwechsel“ zu vermeiden. Bei einem „Etagenwechsel“ kommen mit der Zeit nämlich zusätzlich zu den Heuschnupfen-Symptomen auch noch Asthma-Symptome dazu. „Hinzuzufügen ist aber auch, dass eine spezifische Immuntherapie mindestens über drei Jahre durchgeführt werden muss und Patienten auch das notwendige Durchhaltevermögen dafür benötigen“, sagt Schmid. Sinnvoll ist so eine Therapie also nur, wenn der Patient von sich aus bereit ist, diese Zeit aufzubringen.

Rezeptfreie Medikamente sehr beliebt. In der Apotheke gibt es rezeptfreie Antihistaminika zu kaufen; „diese zählen während der Pollensaison sicherlich zu den beliebtesten Medikamenten“, weiß Klaus Dundalek, Chef dreier Apotheken in Mistelbach. „Das Problem bei Antihistaminika ist nur, dass man nach der Einnahme sehr müde und abgeschlagen wird“, so Dundalek.

Eine andere Möglichkeit, Allergien zu behandeln, ist niedrig dosiertes Cortison. Vor allem bei allergisch bedingtem Asthma können cortisonhaltige Sprays sehr sinnvoll angewendet werden. Systemische Cortisongabe in Form von Injektionen ist aufgrund der unerwünschten Nebenwirkungen obsolet.

Zusätzlich werden zur Unterstützung gerne auch Nahrungsergänzungsmittel gekauft, die bei einer allergischen Reaktion angewendet werden können, weiß der Mistelbacher Apotheker.

