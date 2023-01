Alternativen zum trüben Nebelwetter

Werbung

Nicht jeder ist Fan des nasskalten Weinviertler Winterwetters. Eine perfekte Alternative dazu bietet die Therme Laa.

Das Angebot ist vielfältig: Zum einen gibt es den herkömmlichen Thermenbesuch in der Tagestherme - samt Saunawelt und Textilsauna. Ein Renner für Erholungssuchende ist das „Silent Spa“ – ein Relax-Tagesurlaub für Gäste ab 16 Jahre mit Rundumbetreuung in angenehmer Ruhe. Für längere Aufenthalte gibt es das Thermenhotel mit seinen Angeboten und der Möglichkeit zu Ausflügen in die Region.

Besonders durch verschiedene Familienangebote zeichnet sich die Therme Laa aus: Im Obergeschoss findet täglich ein Animationsprogramm für Kinder statt, außerdem gibt es sogar eine Familienoase, in der alle gemeinsam entspannen können.

Das Angebot wird laufend aktualisiert und findet hohen Anklang bei allen Gästen, sagt Lisa Retzl vom Thermenressort Laa: Das zeigen die Besucherzahlen und die durchwegs hohe Auslastung im gesamten Ressort. Die Gäste kommen übrigens nicht nur aus dem Weinviertel, sondern sehr stark auch aus Wien und dem benachbarten Tschechien.

Wegen eines technischen Gebrechens derzeit leider geschlossen ist das kleine Hallenbad in Ladendorf, als Alternative bietet sich ein Besuch im Erlebnishallenbad in Gänserndorf an.

