Auch bei einer optimalen Entwicklung - inklusive niedrigen Infektionszahlen und einem uneingeschränkten öffentlichen Leben - dürfte die niederösterreichische Wirtschaft noch eine ganze Zeit lang durch das Coronavirus beeinträchtigt werden.

„Zwar macht sich die schrittweise Entspannung des Arbeitsmarkts sich auch am Stellenmarkt bemerkbar - die niederösterreichischen Betriebe meldeten im Juli über 5.100 freie Stellen (5,6% mehr als im Vormonat) - doch im Herbst müssen wir mit einem erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen“, räumt Wolfgang Erasim, der stellvertretende Geschäftsstellenleiter des AMS Mistelbach auf Anfrage der NÖN ein.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien Zuwächse in den Bereichen Handel, Verkehrswesen und Bauwesen, aber starke Rückgänge in den Bereichen wirtschaftliche Dienstleistungen, Beherbergung und Gastronomie zu verzeichnen gewesen. Bei der Frage nach dem weiteren Ausblick verweist Erasim auf die Prognose von AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich: „Zum Jahresende rechnen wir mit einer Arbeitslosenquote von 9,8% in Niederösterreich.“

Das Verkehrsunternehmen Gschwindl aus Großebersdorf ist im Bereich Reisefahrten, aber auch im Linienbusbereich in Niederösterreich tätig und beschäftigt mit seiner Firmengruppe knapp 400 Mitarbeiter. Trotz großer Einschränkungen habe man sich im Laufe der Krise bemüht, an seinen Mitarbeitern festzuhalten, wie Pressesprecherin Verena Purkhauser sagt. „Wir wollten unserem Personal auch in der Krise ein sicherer Arbeitgeber sein und entschieden uns daher für das Modell Kurzarbeit.“

Zwar sei der Reisebusbereich von Gschwindl zum Stillstand gekommen, doch sowohl der Linienbusbereich als auch die angebotenen Fahrten- und Einkaufsdienste für Menschen mit Behinderung hätten in der Krise ihre Wichtigkeit behalten.

„Eine baldige Normalisierung im Reisebus- und Tourismusbereich ist für uns nicht absehbar“, sagt Purkhauser. „Die oberste Priorität liegt in der Sicherheit unserer Fahrgäste, der wir mit verstärkter Maßnahmen der Desinfektion und Luftreinigung, auch mit neuer Technologie nachkommen.“

Andere Betriebe kamen ganz ohne Kurzarbeit aus. „Im März und April haben unsere Mitarbeiter Plusstunden und Urlaubstage abgebaut, und danach wurde darauf geachtet, dass immer genug Aufträge zur Verfügung stehen“, sagt Wilhelm Schreiber, Geschäftsführer der Schreiber & Partner Natursteine GmbH in Poysdorf.

Der Steinbaubetrieb könne sich über eine sehr breite Kunden- und Auftragsbasis freuen und arbeitet an Bau- und Restaurationsprojekten im privaten und öffentlichen Bereich, unter anderem auch der Wiener Hofburg.

Lediglich die Möglichkeit eines Corona-Verdachtsfalls im eigenen Betrieb mache nach wie vor Sorgen. „Vor vier Wochen hatten wir diese Situation, noch bevor Empfehlungen bei der Wirtschaftskammer zur Verfügung standen“, sagt Schreiber.