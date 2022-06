Arbeitsmarkt: Zahlen wie zuletzt im September 2010

Werbung

Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter - und das trotz Ukraine-Krise: Im Bezirk Mistelbach waren Ende Mai 1.458 Personen arbeitslos vorgemerkt, 657 Frauen und 801 Männer. Das sind um 593 Personen oder 28,9 Prozent weniger als Ende Mai 2021. So wenige Arbeitssuchende gab es zudem zuletzt im September 2010.

„Sehr erfreulich ist auch, dass die Zahl der beim AMS Mistelbach gemeldeten offenen und sofort verfügbaren Lehrstellen gegenüber dem Vorjahr um 127,3 Prozent auf 75 gestiegen ist“, sagt Wolfgang Erasim vom Arbeitsmarktservice Mistelbach - angesichts des kommenden Schulschlusses eine nicht unwesentliche Tatsache. Gemeldet waren 28 Lehrstellensuchende, diese Zahl wird aber mit Anfang Juli deutlich in die Höhe gehen.

Die Zahl der langzeitarbeitslosen AMS-Kunden ist gegenüber dem Vorjahr um 55,3 Prozent oder gegenüber dem Vorkrisenniveau um 27,8 Prozent zurückgegangen: 302 Personen suchen mit Stand Ende Mai seit über einem Jahr einen Job, das sind 374 weniger, als vor einem Jahr. „Wir setzen auf unsere engagierte Vermittlungsarbeit und werden Job- und Unterstützungsangebote weiter forcieren, um langzeitarbeitslose Kunden bei der schnellstmöglichen Rückkehr ins Erwerbsleben zu unterstützen“, stellt der stellvertretende AMS-Geschäftsstellenleiter Erasim klar.

Nicht alle offenen Stellen beim AMS gemeldet

Insgesamt 1.645 Jobsuchende konnten heuer ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. „Der starke Personalbedarf der Wirtschaft hält weiter an“, weiß Erasim. Seit Jahresbeginn wurden im AMS-Bezirk 1.309 freie Stellen besetzt. Als offen gelten beim AMS 645 Jobs. „Nicht alle offenen Stellen werden beim AMS gemeldet“, ergänzt Harald Servus vom Wirtschaftsbund: Beim Jobradar des Wirtschaftsbundes seien für den Bezirk 839 offene Stellen verzeichnet, manche Firmen würden direkt suchen.

Wo wurden Jobs vermittelt? Im April, für diesen Monat gibt es beim AMS bereits die Detailauswertung der Zahlen, halbierte sich die Zahl der Jobsuchenden in der Gastronomie und Beherbergung auf 91, die Arbeitslosenquote in diesem Bereich liegt aber immer noch bei 12,6 Prozent, insgesamt gab es mit 631 Personen ein Viertel mehr Beschäftigte in diesem Bereich.

34 Prozent weniger Arbeitslose bzw. 159 Jobsuchende gibt es im Bereich der Herstellung von Waren, je um ein Viertel sank die Zahl der Jobsuchenden im Bauwesen (139 Suchende) und im Handel (319 Suchende), um 30 Prozent sank jene bei wirtschaftlichen Dienstleistungen (244 Suchende). Bei letzterer liegt die Arbeitslosenquote immer noch bei 14,6 Prozent.

134 Menschen im Gesundheits- und Sozialwesen suchten im April ebenfalls einen Job, das war ein Rückgang um 35,3 Prozent, die Arbeitslosenquote in diesem Bereich liegt bei 7,4 Prozent.

Wo gibt es Arbeitskräftemangel? „Am meisten betroffen sind in Mistelbach Handel, Logistik und Verkehr mit 227 offenen Stellen“, sagt Servus: „Auf Platz zwei rangieren Bau, Baunebengewerbe, Holz und Gebäudetechnik mit 152 Jobangeboten.“ Und im Bereich Büro, Marketing, Finanz, Recht und Sicherheit gebe es 88 offene Stellen, sagt der Wirtschaftsbund-Jobradar.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.