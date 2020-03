Je eine goldene Honigwabe und einen Öl-Kaiser stellt der Bezirk bei der heurigen Ab-Hof-Messe in Wieselburg, bei der die besten Selbstvermarkter ausgezeichnet werden: Die Bio-Imkerei „I love you honey“ von Lena und Elisabeth Sallmaier und Stefan Saller aus Kettlasbrunn sowie Erwin und Maria Schramm aus Großengersdorf konnten mit der hohen Qualität ihrer Produkte aufzeigen:

Für den Bio-Hof Schramm ist es bereits das zweite Mal, dass sie einen Öl-Kaiser nach Großengersdorf holen können: „Dieser Erfolg zeichnet die hervorragende Qualität unserer Bio-Produkte, besonders die der selbstproduzierten Bio-Speiseöle aus“, freuen sich Erwin und Maria Schramm: „Wegen der relativ kurzen Haltbarkeit wird unser Bio-Leinöl aus gelben Leinsamen im Abstand von zwei Wochen immer frisch, direkt am Hof gepresst. Somit steht unseren Kunden, im Gegensatz zu verschiedenen Handelsunternehmen immer frisches Bio-Leinöl zur Verfügung.“

Zusätzlich gab es für die Schramms noch vier Goldene, drei Silberne und zwei Mal Bronze.

Fotohaus Roschmann Einen Öl-Kaiser für das beste Bio-Leinöl holten sich Maria und Erwin Schramm aus Großengersdorf, im Bild mit Messepräsident Uwe Scheutz, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager sowie Bauernbundpräsident Georg Strasser.

Seit 2011 imkern Lena und Elisabeth Sallmaier und Stefan Staller gemeinsam in Kettlasbrunn. Aus drei Bienenvölkern wurden über 20 Bienenvölkern, aber auf Qualität setzen sie damals wie heute: „Sicher macht es ein Stück stolz, wenn der eigene Honig bei über 1.200 Blindverkostungen hervorsticht,“ sagt Imkerin Lena Sallmaier. „Unser Akazienhonig schmeckt ausgezeichnet. Und jetzt ist er auch ausgezeichnet – bei der einzigen österreichweiten Honigprämierung“, freut sich Imker Stefan Staller. Die drei Imker haben sich übrigens auf den Vertrieb ihrer Produkte via Internet spezialisiert.

Erstmals einen Preisträger im Bezirk gab es beim Brot: Mit ihrem Walnussbrot holte die Eibesthaler Winzerfamilie Strobl Silber: „Brotbacken hat bei uns Tradition. Wir backen seit 1992 für unsere Buschenschank das Brot und Gebäck selbst“, erzählt Leo Strobl. Seit 2010 führen er und seine Frau Anita den Betrieb, die Gattin hat mittlerweile im Brotbacken ihre Leidenschaft gefunden. Und dass auch die anderen Produkte passen, beweist, dass auch die Bauernblunzn mit Silber ausgezeichnet wurde.

zVg Medaillenregen für Martin Filipp vom Bio Obstbau Filipp: Sechs Mal Gold, ein Mal Silber und drei Mal Bronze.

„Das ist ein großer Erfolg für 40 Jahre Schnapsbrennen. Wir haben zum ersten Mal eingereicht und sofort gewonnen“, freuen sich Leopold und Edith Uhl aus Gaubitsch über die Auszeichnung mit Urkunde und Medaille: Sie konnten mit ihrem Marillenbrand punkten.

Die Mega-Abräumer bei der Ab-Hof-Messe sind die „üblichen Verdächtigen“: Gruber‘s Fruchtsaft aus Putzing holte sich acht Mal Gold, zehn Mal Silber und vier Mal Bronze, seine Bogenneusiedler Kollegen Christine und Martin Filipp von Bio Obstbau Filipp konnten sich sechs Mal Gold, ein Mal Silber und drei Mal Bronze sichern.

Rene Boyer von der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Mistelbach wurde für Speck, Würstel und Blunzn mit sechs Mal Gold, zwei Mal Silber und ein Mal Bronze ausgezeichnet.

Die LFS Mistelbach konnte übrigens heuer erstmals auch mit einem Apfelsaft Gold holen.

Bei der Ab-Hof-Messe ausgezeichnet

BROT

Silber

Weinbau und Buschenschank Familie Strobl (Eibesthal): Walnussbrot

HONIG

Goldene Honigwabe

Lena und Elisabeth Sallmaier „I love you honey“ (Kettlasbrunn): Akazienhonig

Gold

Jürgen Olf (Wolkersdorf): Blütenhonig (Los 9); Markus Freudhofmaier (Oberkreuzstetten): Honig mit Mohn

Silber

Jürgen Olf (Wolkersdorf): Blütenhonig (Los 6); Jürgen Olf (Wolkersdorf): Blütenhonig (Los 4); Jürgen Olf (Wolkersdorf): Blütenhonig (Los 10); Markus Freudhofmaier (Oberkreuzstetten): Sommerblütenhonig; Markus Freudhofmaier (Oberkreuzstetten): Honigessig; Karl Kremser (Herrnleis): Blütenhonig; Roman Braunstingl (Ameis): BIO-Rapscremehonig; Roman Braunstingl (Ameis): BIO-Akazienhonig; Roman Braunstingl (Ameis): BIO-Sommerblütenhonig; Lena und Elisabeth Sallmaier „I love you honey“ (Kettlasbrunn): Sonnenblumenhonig; Lena und Elisabeth Sallmaier „I love you honey“ (Kettlasbrunn): Waldhonig; Bioimkerei Koch (Großengersdorf): Bio-Sommerblütenhonig; Bioimkerei Koch (Großengersdorf): Bio-Blütencremehonig, verfeinert mit Haselnuss

Bronze

Jürgen Olf (Wolkersdorf): Blütenhonig (Los 5); Jürgen Olf (Wolkersdorf): Blütenhonig (Los 3); Jürgen Olf (Wolkersdorf): Blütenhonig (Los 8); Stefan Gössinger (Obersdorf): Bio-Blütenhonig; Markus Freudhofmaier (Oberkreuzstetten): Robinienhonig; Matthias Sparrer (Ladendorf): Lindenblütenhonig; Wilhelm + Karl + Monika Schild (Hagenberg): Willi’s Weinviertler Bio-Honig; Roman Braunstingl (Ameis): BIO-Sonnenblumencremehonig; Roman Braunstingl (Ameis): BIO-Frühjahrsblütenhonig; Ernest Haslinger (Patzmannsdorf): Blütenhonig; Bioimkerei Koch (Großengersdorf): Bio-Frühlingblütenhonig

MET

Silber

Bio-Imkerei Obendorfer (Wilfersdorf): Blütengold Met lieblich

ÖL

Öl-Kaiser

Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Leinöl Gold

Gold

Sonja Strasser (Wilfersdorf): Kürbiskernöl; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Leindotteröl; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Leinöl; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Rapsöl B; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Sonnenblumenöl A

Silber

Bauernhof Schmidl (Oberschoderlee): Kürbiskernöl; Familie Schmitzer (Gaweinstal): Weinviertler Kürbiskernöl; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Hanföl; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Rapsöl A; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Knoblauchöl

Bronze

Simone Schuckert (Poysdorf): Sonnenblumenöl; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Basilikumöl; Erwin und Maria Schramm (Großengersdorf): Bio-Sonnenblumenöl B

SPECK

Gold

LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Schuljäger; LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Bratenfett; LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Rosmarin Schinken; LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Veltliner Schinken; LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Spanferkelbraten; Manfred Donner „Pellendorferlamm“ (Pellendorf): Röstzwiebelaufstrich vom Lamm

Silber

LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Bauerngeselchtes; LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Knoblauch Rohwürstl; LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Bauernspeck

Bronze

Manfred Donner „Pellendorferlamm“ (Pellendorf): Schafkabanossy

BLUNZN

Gold:

LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Bauern Blunz’n

Silber

Weinbau und Buschenschank Familie Strobl (Eibesthal): Bauernblunzn

Bronze:

LFS Mistelbach/ Rene Boyer (Mistelbach): Stangen Blunz’n

GOLDENES STAMPERL

Gold

Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Apfelsaft Luna; Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Apfelsaft Opal 3; Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Apfelsaft Opal 1; Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Apfel-Weichselsaft; Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Apfel-Himbeersaft; Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Apfelcider; LFS Mistelbach (Mistelbach): Apfelsaft naturtrüb; Eric Kurz (Paasdorf): Muskateller Tresterbrand; Andreas und Elke Liebminger (Paasdorf): Sinfonie von Brombeeren in Marillen; Leopold Uhl (Gaubitsch): Marillenbrand; Marillenhof Wolfgang Hackl (Atzelsdorf): Nektar – Marille; Johann Graf (Kettlasbrunn): Traubenbrand Merlot; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Traube-Erdbeere; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Traube-Marille; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb Baya Marisa; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb Pinova; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb Cox Orange; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb Rubinette; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfel-Karotte L111219; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Traubensaft weiß L210919; Franz Karpf (Großengersdorf): Nusslikör

Silber

Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Apfel-Aroniasaft; Andreas und Elke Liebminger (Paasdorf): Weichselbrand; Biobeerengarten Hummel (Loosdorf): Bio-Himbeer-Fruchtaufstrich; Biobeerengarten Hummel (Loosdorf): Bio Himbeersirup; Claus Wiesmann (Altruppersdorf): Apfelbrand reinsortig Golden Delicious; Alois und Elisabeth Böck (Patzmannsdorf): Weichselbrand; Anita und Wolfgang Bauer (Unterstinkenbrunn): Williamsbirnenbrand; Simone Schuckert (Poysdorf): Grüner Veltliner Weinessig; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb L291019; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb L131219; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb Elstar; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb Rubinette 2; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb Dalinette; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfel-Johannisbeere; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfel-Himbeere L151119; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfel-Himbeere; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Birnensaft naturtrüb L161118; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Traubensaft rot L101019-Traubensaft;

Bronze

Marillenglück Natascha Zimmermann (Oberkreuzstetten): Marillennektar, Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Apfel-Karottensaft; Bio Obstbau Filipp (Bogenneusiedl): Bio Birnensaft Uta; Andreas und Elke Liebminger (Paasdorf): Schlehdornlikör; Andreas und Elke Liebminger (Paasdorf): Speckbirnenbrand; Walter Kaufmann (Staatz-Kautendorf): Zirbenlikör; Claus Wiesmann (Altruppersdorf): Weichsellikör; Claus Wiesmann (Altruppersdorf): Weintraubenlikör rot; Alois und Elisabeth Böck (Patzmannsdorf): Apfelbrand holzfassgelagert; Doris und Josef Hartmann (Gaubitsch): Marillennektar; Obstbau Eisinger (Drasenhofen): Asperlbrand; Simone Schuckert (Poysdorf): Zweigelt Balsamessig; Josef Wiesinger (Bullendorf): Weingartenpfirsichbrand; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfel-Marille; Gruber´s Fruchtsaft: Apfel-Pfirsich; Gruber´s Fruchtsaft (Putzing): Apfelsaft naturtrüb Evelina; Gruber´s Fruchtsaft: Apfel-Weichsel.