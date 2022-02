Aus für Corona-Maßnahmen: Floriani-Fest in den Startlöchern

„Für den Handel ist das die langersehnte Erleichterung und ein erster Schritt zurück zur Normalität“, sagt Mistelbachs Citymanager Manuel Bures: Die Händler mussten seit Ausbruch der Pandemie eine immense Last schultern, so Bures: Sei es die Einteilung des Personals inklusive Kurzarbeit, die Koordination von „Click & Collect“ sowie zuletzt auch noch das Überprüfen des 2G Nachweises jeder einzelnen Person, die das Geschäft betreten hat. „Denen fällt jetzt diese Last sicherlich von der Schulter“, ist Bures überzeugt.

Speziell die Kunden, die in der Pandemiezeit ans Internet verloren gegangen sind, wollen wir wieder in die Stadt einladen.“

Manuel Bures, Citymanager Mistelbach

Für die Unternehmer der Einkaufsstadt Mistelbach bedeute dies, dass es nun daran geht, den Konsumenten wieder den Vorteil vom Einkaufen in der Stadt aufzuzeigen, wo hoher Wert auf qualitative, kostenlose Beratung in den Geschäften gelegt wird. „Speziell die Kunden, die in der Pandemiezeit ans Internet verloren gegangen sind, wollen wir wieder in die Stadt einladen mit Erlebnis, Spaß, dem persönlichen Touch und einem zukünftig noch besseren Branchenmix in Mistelbachs Zentrum“, sagt Bures.

Schuster: FFs warten noch auf Verordnung

In den Startlöchern stehen die Feuerwehren, die seit zwei Jahren kaum Veranstaltungen abgehalten haben, auch der Übungsbetrieb war die längste Zeit eingeschränkt: „Mittlerweile sind wieder Übungen in der eigenen Feuerwehr möglich, ab März werden auch mehrere Feuerwehren miteinander üben können“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster.

Hinsichtlich Feuerwehrfeste wartet man auf die entsprechenden Verordnungen, die internen Richtlinien würden laufend angepasst. „Wenn alles so kommt, wie angekündigt, dann steht Veranstaltungen nichts mehr im Wege, dann können wir wieder aktiv werden.“

Zwei Jahre fast keine Veranstaltungen haben auch finanziell bei den Wehren Spuren hinterlassen. Denn mit den Einnahmen werden wichtige Ausrüstungsteile selbst finanziert: „Das war schon eine große Lücke, die da gerissen wurde. Einen Teil haben wir über einen Fonds ersetzt bekommen, in manchen Orten hat die Bevölkerung verstärkt für ihre Wehren gespendet“, weiß der Bezirkskommandant: „Aber die Feste haben auch in der Kommunikation mit den Menschen gefehlt.“

Fix eingeplant sind bei den Wehren die Bewerbe und großen Feste in Staatz (Bezirksbewerb und 125 Jahr-Feier), in Asparn, Ebendorf, Gaweinstal und Patzenthal, die anderen Feuerwehren werden sicher folgen. Schuster hofft langsam auf einen Normalbetrieb für die Helfer. Durchgeplant hat das Veranstaltungsjahr auch die Blasmusik: „Wir gehen davon aus, dass wir alle geplanten Veranstaltungen auch durchführen können“, sagt der Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Blasmusik Horst Obermayer.

Stichwort Bälle: Die Schulbälle im Herbst wurden Corona-bedingt alle abgesagt. „Wir haben schon vor Wochen einen Ersatztermin für den BORG-Ball festgelegt, weil wir unseren Maturanten dieses schöne Erlebnis ermöglichen wollen“, sagt BORG-Direktorin Isabella Zins: „Am letzten Samstag im Mai wird wieder getanzt.“

