Bäder sind bereit für den Sommer

Mit dem heißen Wetter, kommt im Weinviertel die Lust aufs kühle Nass. Die NÖN fragte nach, was die Mistelbacher dieses Jahr in den Bädern des Bezirks erwartet.

In den beiden größten Freibädern im Bezirk, dem Sommerbad Wolkersdorf und dem Weinlandbad in Mistelbach, hat die Sommersaison bereits begonnen, in Mistelbach sogar mit dem obligaten Sprung des Bürgermeisters und einiger unverzagter Gemeinderäte ins erst vor Kurzem eingelassene und somit ziemlich frische Becken. Beide sind Badehighlights in der Region, die jährlich tausende Badewütige anlocken.

Was ist neu? „Wir haben einen neuen Volleyballplatz gebaut. Der erste war schon immer voll, deshalb haben wir das Gelände adaptiert und um einen weiteren Platz erweitert“, berichtet der für das Weinlandbad im Rathaus zuständige Christoph Gahr. Auch schon fix: Nach der Badesaison wird es heuer im Weinlandbad erstmals einen eigenen Badetag für Hunde geben.

Mit einem Sprung in die kalten Fluten eröffnet auch Unterstinkenbrunns Bürgermeister Matthias Hartmann alljährlich die Badesaison. Für die Region habe das Bad laut Hartmann eine besondere Bedeutung. Denn: „Es gibt leider sehr wenige Freibäder in der Region.“ Dadurch erhöhe sich auch das Einzugsgebiet für das Unterstinkenbrunner Freibad: „Rund 20 Kilometer, und zwar in alle Richtungen, da immer mehr tschechische Kunden kommen“ weiß der Bürgermeister.

Einen wetterbedingt noch zögerlichen Saisonstart gab es beim Freibad Kreuzstetten, offen ist eigentlich seit 1. Mai, die Badetage hielten sich bislang in Grenzen. Änderungen gibt es heuer nicht, sagt Vizebürgermeister Roland Kreiter (SPÖ). Rund 300 Gäste dürfen gleichzeitig auf das Gelände, verpachtet ist das gesamte Bad an die Betreiberin der Pizzeria Camillo: „Somit ist für die Badpflege und das leibliche Wohl gesorgt.“

In Rabensburg sperrt das Wellness- und Erlebnisbad erst Mitte Juni auf. Die Saison dauert hier bis Ende August. „Unser Erlebnisbad ist seit Jahren eine geschätzte Institution, die einfach zu einem richtigen Sommer dazu gehört. Viele Kinder lernen hier schwimmen. Die Badegäste kommen aus der Gemeinde, aus allen Nachbarorten und im Besonderen auch sehr zahlreich aus dem benachbarten Tschechien und der Slowakei“, erzählt Bürgermeister Wolfram Erasim. Eines der Highlights im Bad ist auch das große temperierte Schwimmbecken.

