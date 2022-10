Bahnausbau: Geld für die Planungen

Endlich: Mit seinem Beschluss im Landtag bekennt sich Land NÖ zum teilweisen zweigleisigen Ausbau der Laaer Ostbahn und stellt auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung.

Noch 2018 war Landtagspräsident Karl Wilfing ein einsamer Rufer nach einem Ausbau in der ÖVP: „Wir werden darauf achten, dass das Bekenntnis zur Schieneninfrastruktur auch nach der Wahl so bleibt“, kündigt der Weinviertler Grüne-Landtagsabgeordnete Georg Ecker an.

Konkrete finanzielle Mittel wird auch das Verkehrsministerium von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) für Planungsarbeiten zur Verfügung stellen - die Fertigstellung ist für das Jahr 2032 geplant, sagt Ecker.

„Wichtige Strecken wie die Laaer Ostbahn wurden leider in der Vergangenheit links liegengelassen, obwohl seit Langem bekannt ist, dass diese überlastet sein werden“, sagte Ecker im Landtag. Fast jeden Tag seien Probleme wie Zugausfälle, Kurzzüge aufgrund veralteter Garnituren oder Verspätungen zu beobachten. „Hätte man rechtzeitig in die Schienen und ins Wagenmaterial investiert, würden sich Pendler heute viele Nerven und Zeit sparen“, so der Abgeordnete im Plenum.

Grüne-Bezirkssprecher Christian Schrefel rechnet zudem damit, dass die mittlerweile stillgelegte Schweinbarther Linie nach der Landtagswahl neu bewertet würde. Derzeit steht man beim ÖVP-dominierten Land NÖ auf dem Standpunkt, dass diese Bahnlinie nicht rentabel zu führen sei.

In die ÖBB Rahmenplanung 2023-2028 hat es der Ausbau der Laaer Ostbahn mit 12,2 Mio. Euro für diese fünf Jahre geschafft, zwischen 2023 und 2028 soll geplant werden. „Solange es kein Budget für den Ausbau gibt, wird es auch keinen Ausbau geben. Das hat zumindest die Erfahrung gezeigt“, sagt Karl Mechtler von der Ladendorfer Pendlerinitiative LPI.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.