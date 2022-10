Ballsaison: Besucher und Location fehlen

Angst vor Corona, Besucherschwund, keine Balllocation: eine Umfrage bei Ballveranstaltern über die aktuelle Lage im Bezirk:

Absage nach Gästeschwund. „Die Alten sterben weg, die Jungen gehen nicht mehr. Und manche haben Angst vor Corona“, seufzt Johann Lehner, Obmann des Kameradschaftsbundes Schrick. Nach über 60 Jahren findet das ÖKB-Kränzchen heuer nicht mehr statt. Beim letzten Mal waren 95 Besucher in den Saal das Gasthauses Stoik gekommen, nur 45 davon aus dem eigenen Ort. Früher war das Dorfgasthaus gesteckt voll gewesen. Wenn die eigenen Leute nicht mehr kommen, dann zahlt sich auch ein Ball nicht mehr aus, findet Lehner. Bei so wenigen Gästen komme mit dem Eintritt nicht einmal mehr die Gage für die Musik wirklich herein, erzählt der ÖKB-Obmann.

Statt dem Kränzchen veranstalten die Kameraden ein Stelzenschnapsen: „Das ist weniger lukrativ“, sagt Lehner, dafür könne der Verein mit den Einnahmen kalkulieren. Auch andere ÖKB-Ortsverbände verzichten heuer übrigens auf ihre Kränzchen: Michelstetten zum Beispiel, sagt Lehner, der auch Bezirksobmann ist.

Absprachen mit Musik bei Ball-Absage. Optimistischer hingegen zeigt sich Elternvereinsobfrau der HLW, Sissy Schmidhuber: Hier ist die Planung des Schulballes, der am 21. Januar stattfinden soll, in vollem Gange. Auf die Frage, ob sie wegen Corona nicht gewisse Sorgen habe, zeigt sich Schmidhuber relativ entspannt: „Der Ball muss schließlich geplant werden. Was gekauft wurde, ist gekauft. Mit der Musik haben wir natürlich spezielle Konditionen ausgemacht - das müssten wir im Falle einer Absage zum Glück nicht bezahlen.“

Das Schlimme seien vor allem Knebelverträge, die dann auf dem Geld beharren - darauf sollte man im Moment eher verzichten. „Auch den Caterer haben wir schon gebucht. Ich glaube, da ist man im Fall des Falles aber auch etwas flexibel - wir wüssten ja früh genug, falls wir den Ball wirklich absagen müssen“, so Schmidhuber. Zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls sind die Schüler der HLW noch voll motiviert: Der Stadtsaal in Mistelbach mit bis zu 1200 Gästen füllt sich schließlich nicht von alleine.

Kein Oktavanerball mit Maskenpflicht. Auch für den Oktavanerball in Laa beginnen nächste Woche die Planungen. Soweit ist Elternvereins-Obmann Martin Edlinger guter Dinge, dass der Ball stattfinden kann, jedoch mit gewisser Vorsicht: „Sobald es schärfere Sanktionen hinsichtlich des Corona-Virus gibt, wird der Ball abgesagt. Diese Verantwortung trage ich nicht, das ist mir kein Risiko wert.“ Auch mit den Wirten ist das bereits abgesprochen: Der Oktavanerball lebt von der Bewegung im Haus, er lebt davon, dass die Leute von einer Station zur Nächsten gehen. „Sobald es heißt, man müsse eine Maske tragen, wenn man vom Tisch aufsteht, kann das nicht stattfinden“, so Edlinger.

Ein weiteres Problem stellt der Kartenvorverkauf dar: „Wenn der Ball abgesagt wird, wie gebe ich dann den Leuten ihr Geld zurück?“, ist Edlinger besorgt. Bei so vielen Vorverkaufsstellen sei es mehr oder weniger ein Ding der Unmöglichkeit, alles zurückzubezahlen - das ist sei ja anonym. Überdies werde das Geld für die Karten auch investiert.

Feuerwehren: Derzeit keine Einschränkungen. Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster erklärt: „Nach jetzigem Stand werden die Bälle im Januar stattfinden - wenn sich die Situation verschärft, werden wir natürlich dementsprechend handeln.“ Derzeit gebe es keine Vorgaben vom Landeskommando Richtung Bälle. Da die Feuerwehrbälle aber ohnehin eher im kleinen Rahmen stattfinden, ist zumindest im Moment damit zu rechnen, dass die Bälle uneingeschränkt stattfinden können, so Schuster. „Konkreteres wissen wir in nächster Zeit - die Planung beginnt erst in den nächsten Wochen.“

Ball-Location fehlt. Ein besonders Problem haben die Wehren im westlichen Land um Laa. „Wir haben mit anderen FF´s Termin- und Lokalkollisionen, daher überlegen wir, dass wir eventuell einen Frühlingsball veranstalten werden“, sagt FF-Unterstinkenbrunn-Kommandant Georg Pamperl. Bei Großharras FF-Kommandant Stefan ist das auch ein Thema, auch, weil der örtliche Wirt Johann Holzer keine Ballveranstaltungen mehr macht. Somit haben sie keine Räumlichkeiten und überlegen, wohin sie ausweichen sollen. Die FF Zwingendorf veranstaltet den Ball deshalb heuer im Jufa-Hotel in Seefeld Kadolz.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.