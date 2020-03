Doppelter Erfolg für den Bauernbund bei der Bauernkammerwahl: Der Bauernbund konnte in der Bezirksversammlung zwei Mandate gewinnen und auch in der Landeslandwirtschaftskammer-Vollversammlung könnte ein zusätzliches Mandat in den Bezirk wandern. „Das ist aber abhängig von den Überhangstimmen“, sagt Roman Bayer, designierter neuer Obmann der Bezirksbauernkammer Mistelbach.

Der Falkensteiner Roman Bayer kann auf die gute Arbeit seines Vorgängers Hermann Stich aufbauen. Warum hat der Bauernbund gewonnen? „Weil wir immer für die Bauern da sind und das nicht nur vor der Wahl.“ Außerdem könne er auf ein gutes Team vertrauen.

Besondere Wahldetails: In Bayers Heimatgemeinde lag die Wahlbeteiligung bei 83,4 Prozent, 99,1 Prozent der Stimmen wurden für den Bauernbund abgegeben. „Außerdem wurden in Summe die meisten Stimmen für den Bauernbund in ganz Niederösterreich im Bezirk Mistelbach abgegeben“, ist Bayer stolz auf das Wahlergebnis.

SPÖ Leopold Gail, führte die SPÖ-Bauern in die Wahl und verlor ein Mandat.

Was werden die Herausforderungen für die künftige Arbeit sein? „Grundsätzlich ist das Wahlergebnis ein großer Vertrauensvorschuss“, weiß Bayer. Die Bauernschaft müsse sich den Problemfeldern Klimawandel, Kennzeichnung der Lebensmittel sowie Trockenheit und Wasserversorgung im Weinviertel stellen. „Vor allem bei Letzterem müssen wir Studien beauftragen“, sagt Bayer.

„Uns hat der Bundestrend nicht geholfen“, sagt SPÖ-Bauern-Spitzenkandidat Leopold Gail: An der Arbeit ändere sich nichts: „Wir werden uns weiter für die Kleinen eintreten. Damit sie von ihrer Arbeit auch leben können. Die SPÖ verlor ein Mandat und ist in der Bezirksversammlung nur noch mit einem Mandatar vertreten, die Unabhängigen Bauern holten sich ein Mandat - wie 2015.