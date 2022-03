Bauernkammer will „Wasser in Region halten“

Werbung

NÖN: Wie große ist das Trockenheitsproblem für die Landwirtschaft?

Roman Bayer: Sehr groß, denn es fehlen uns rund 200 mm Winterfeuchte. Von diesem Speicher hat in unseren trockenen Gebieten die Landwirtschaft das ganze Jahr über gezehrt.

Was sind die für die heimische Landwirtschaft wichtigsten Projekte?

Bayer : Hier müssen wir daran arbeiten, den Regen in der Region zu behalten und nicht abfließen zu lassen. Starke Regenfälle müssen ein Beitrag sein, um unsere Speicher regional zu füllen. Das Bewässerungsprojekt Donauwasser wäre langfristig zu Sicherung der heimischen Nahrungsmittelproduktion sinnvoll und wertvoll. Ein wichtiger Punkt ist auch die heimische Vorratshaltung. „Just in time“ schafft schon in der Industrie Probleme und noch viel mehr in der von der Natur abhängigen Landwirtschaft.

Was kann jeder von uns tun, um Wasser in der Region zu halten?

Bayer : Jeder kann einen Beitrag leisten: Die Versickerung im Garten, Blumen aus der Regentonne gießen. Hier wird aus vielen kleinen Beiträgen etwas Großes. Viele tausende Liter Wasser könnten so genützt und regional gespeichert werden, was aber für den Einzelnen kein großer Aufwand wäre.

Wie könnte die Bewässerung im Weinviertel funktionieren?

Bayer : Das Projekt Donauwasser gibt es schon lange. Die Idee ist, in Tulln Wasser zu entnehmen und so das Weinviertel gezielt zu bewässern. Mit sparsamer Tröpfchenbewässerung wäre da viel zu erreichen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.