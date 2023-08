Baustellen: Verständnis bei Autofahrern, Sonnenhüte für die Arbeiter

Was tun gegen die Hitze, wenn man jeden Tag mehrere Stunden in der prallen Sonne Straßenarbeiten verrichtet? Die Straßenmeister des Bezirks sind sich einig: Die Mitarbeiter sollen viel trinken und sich vor der Sonne schützen. Dafür gibt es extra Trinkpausen in der heißen Zeit. Zusätzlich sorgen luftdurchlässige Strohhüte sowie Sonnencreme in den Straßenmeistereien für Sonnenschutz.

Viele Baustellen, fast nur Sanierungsarbeiten

Derzeitige Baustellen der Laaer Straßenmeisterei sind Ortsdurchfahrten und Nebenanlagen in Oberschoderlee, Neudorf und Ernsdorf. Die Straße bei Ernsdorf wird nach den Arbeiten neu asphaltiert, sowie saniert im Bankett bei Wulzeshofen. Zudem wird es im August eine kurze Oberflächenbearbeitung zwischen Großharras und Zwingendorf geben. Bis in den Herbst hinein wird es noch zu verschiedenen Erhaltungsarbeiten kommen. In Gaubitsch sind die Arbeiten an kleinen Nebenanlagen wie Gehsteige und Grünflächen bereits fertiggestellt. Im Durchschnitt gibt es in der Region pro Saison fünf bis acht Baustellen, wenn man die Nebenanlagen dazuzählt.

In der Wolkersdorfer Region gebe es im Moment verschiedene Erhaltungstätigkeiten, Sanierungsarbeiten und Oberflächenarbeiten. Bei Bockfließ und Deutsch-Wagram werde der Kreisverkehr gerade gemacht und die Fahrbahn bei der Ortsdurchfahrt nach Pillichsdorf werde generalsaniert, sowie Grünflächen angelegt. Die Gemeinde Pillichsdorf übernehme einen Teil der Sanierungskosten. Der Großteil der Fahrbahn sei geschafft, aber es gebe noch einiges zu erledigen, zählt Wolkersdorfs Straßenmeister Josef Siebenhandl auf. Im Moment gibt es fünf Baustellen.

In der Region Poysdorf gebe es zurzeit eine Baustelle und zwei würden in nächster Zeit noch kommen. Eine sei bereits abgeschlossen, erklärt der stellvertretende Leiter der Bauabteilung Wolkersdorf Wolfgang Pribil. Im Mistelbacher Gebiet arbeite man an sechs Baustellen, fünf Straßenbaustellen und einer Tankstellensanierung, erzählt der Mistelbacher Straßenmeister Markus Doppler. Komplett fertig sei eine Baustelle und eine zweite werde in ungefähr drei Wochen fertig. Im Schnitt gebe es in diesem Gebiet pro Saison sechs bis sieben Baustellen.

Beschimpfungen aufgrund von Unwissen

„Immer wieder gibt es Leute, die nicht respektvoll sind. Sie halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung im Baustellenbereich und gefährden sich und andere“, erzählt Siebenhandl über seine Erfahrungen. Die Beschimpfungen basierten auf Vorurteile und Falschwissen. Das Verständnis halte sich in Grenzen. Er wünsche sich mehr Verständnis von den Vorbeifahrenden.

„Im Großen und Ganzen akzeptieren es die Leute. Meist gibt es positives Feedback, weil wir die Straße in Takt halten“, meint Doppler. Es sei aber auch nicht der Mühe wert sich aufzuregen, denn die meisten fuhren vorbei, schrien aus dem Auto und seien weg, erklärt er. Mit Beschimpfungen von vorbeifahrenden Passanten habe man auch in der Laaer Region selten bis fast gar nicht zu tun. Früher sei es schlimmer gewesen. Der Bürger sehe unsere Arbeit und sei zufrieden, erklärt Laaer Straßenmeister Josef Gartner.

Die Arbeitsbedingungen in der glühenden Sommerhitze sind nicht die einfachsten. Was kann man da tun? „Viel trinken und einen Sonnenhut aufsetzen“, sind sich alle Straßenmeister einig.

Wo wird aktuell gebaut?

In Ernsdorf gibt es noch bis 29.9. eine halbseitige Sperre der Ortsdurchfahrt und in Wilfersdorf wird die Kreuzung der L35 mit der L3045 noch bis 21.8. umgebaut. Es gibt Ampelregelungen und eine regionale Umleitung. In Grafensulz gibt es bis 30.11. eine Totalsperre der Ortsdurchfahrt. Es gibt eine regionalen Umleitung. Zusätzlich ist die L3090a Niederleis Bahnstraße bis 27.10. gesperrt und es gibt eine lokale Umleitung. Bei Herrnbaumgarten ist bis 1.9. die Ortsdurchfahrt gesperrt, die Umleitung geht von Norden über Schrattenberg und von Süden über Poysdorf. In Pillichsdorf gibt es bis 30.11. eine halbseitige Sperre der Ortsdurchfahrt, ein Teil der L13/L3110 Mühlstraße ist bis 30.9. halbseitig gesperrt.