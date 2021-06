Bezirk Mistelbach: Beim Impfen spitze .

Mit über 55.000 bisher gesamt geimpften Personen in den Impfzentren des Landes NÖ rangiert der Bezirk Mistelbach (laut Notruf NOE, Stand 7.6.2021) mit 24,1 Prozent bei der Vollimmunisierung landesweit an der Spitze. Bei der verabreichten 1. Dosis findet sich Mistelbach bei einer Durchimpfungsrate von 50,2 Prozent und auf Platz 2 des niederösterreichweiten Immunisierungsrankings. Einzig die Bezirke Korneuburg und Mödling sind mit einer Impfrate von ex aequo 51,3 Prozent minimal bei der 1. Dosis noch impffreudiger.