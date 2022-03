Bevölkerungsstatistik: 20 Gemeinden mit mehr Bewohnern

Foto: NÖN

In den letzten 20 Jahren hat sich die Bevölkerung im Bezirk Mistelbach stark entwickelt. Mehr als die Hälfte der Gemeinden konnte seit 2002 einen Zuwachs verzeichnen. Spitzenreiter ist dabei Wolkersdorf, das in den letzten zwei Jahrzehnten knapp 20 Prozent zulegen konnte.

Gewinner dabei sind laut Analyse der Statistik Austria einmal mehr Gemeinden im Speckgürtel Wiens und entlang von Schnellbahn S2 und Nordautobahn A5 bis Wilfersdorf. Nördlich davon verlieren die Gemeinden (Ausnahme Falkenstein), ganz massiv sogar Ottenthal mit einem Bevölkerungsminus von 16,6 Prozent.

Dominic Litzka, Bürgermeister der Stadtgemeinde Wolkersdorf, zieht eine positive Bilanz und verdeutlicht, warum reines Wachstum nicht alles ist. „Wolkersdorf ist eine unheimlich liebens- und lebenswerte Stadt. Gleichzeitig sind wir aber sehr modern und progressiv. Das scheint für viele, vor allem Junge und Jungfamilien, ein Grund dafür zu sein, bei uns in Wolkersdorf Fuß fassen zu wollen“, erklärt Litzka im Gespräch mit der NÖN.

Wichtig sei aus seiner Sicht, dass eine Stadt oder Gemeinde die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen kann: „Wolkersdorf setzt auf moderates Wachstum. Das macht meiner Meinung nach Wolkersdorf auch aus. Es war klar, dass Wachstum stattfinden muss, aber ich sage das ganz offen: keinesfalls um jeden Preis.“

Wenig rosig ist die Lage in Ottenthal: In der Grenzgemeinde sackte in den vergangenen 20 Jahren die Bevölkerungszahl um 15,6 Prozent nach unten - in den vergangenen vier Jahren hatte sich die Abwärtsspirale besonders heftig gedreht: „Unser Problem ist, dass wir massiv überaltert sind“, seufzt Bürgermeister Erwin Cermak: „Ich denk mir immer, dass wir mit der Gemeinde eh am richtigen Weg sind.“ Die Infrastruktur passt noch, in der Gemeinde gebe es einen Kaufmann, Kindergarten und Volksschule.

Cermak sieht aber auch den Hoffnungsschimmer: In letzter Zeit gab es wieder mehr Geburten im Ort. Die Wohnungen in der neuen Kamptal-Wohnanlage sind weitgehend verkauft und die vorhandenen sechs Bauplätze gingen im Vorjahr plötzlich weg, wie die warmen Semmeln. „Einige bauen sogar schon“, freut sich der Bürgermeister über teilweise Ottenthal-Rückkehrer. Die Aufschließung weiterer Bauplätze ist schon in Arbeit.

