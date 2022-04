Bewegungsarmut bei Kindern: Der Sport darf nicht fehlen

Werbung

Laut einer Studie des Kärntner Sportwissenschaftlers Gerald Jarnig hatte die Pandemie starke Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit von Kindern. Im Zeitraum von September 2019 bis März 2021 wurde eine Gruppe von 700 Volksschulkindern untersucht. In dieser Zeit sei demnach der Anteil von Kindern mit Übergewicht oder Adipositas von 20,7 auf 26,2 Prozent gestiegen.

Die Problematik zeigt sich auch in Niederösterreichs Schulen. Neben diversen Einschränkungen im Betrieb, die beispielsweise die Abhaltung des regelmäßigen Sportunterrichtes verhinderten, mussten sportliche Aktivitäten, wie Skikurse abgesagt werden.

In der Mittelschule Mistelbach versuchte man auf die Situation zu reagieren, indem statt den beliebten Wintersportwochen auf Sommersportwochen ausgewichen wurde. Wenn dislozierter Unterricht in den jeweiligen Pandemiephasen möglich war, griff man auf Möglichkeiten in der Stadtgemeinde zurück: „Sprich eine intensive Nutzung des Mistelbacher Eislaufplatzes vor dem Rathaus in den Turnstunden. Es ist nur ein kurzer Weg von der Schule zum Eislaufplatz. Danke an die Stadtgemeinde für diese Möglichkeit“, erklärt Philipp Griesmayr, Leiter der Mittelschule Mistelbach, gegenüber der NÖN. Gerade dort gibt es seitens der Stadtgemeinde Bestrebungen, Sport und Bewegung bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Der zuständige Stadtrat Florian Ladengruber erkennt die Problematik des Bewegungsmangels bei Kindern und freut sich, dass für die kommenden Monate zusätzliche Angebote geschaffen werden konnten, um Kinder in Bewegung zu bringen. Die Stadtgemeinde hat in Zusammenarbeit mit dem Sportverein und der Mittelschule den Ausbildungsschwerpunkt „Gesundheit und Sport“ ins Leben gerufen. Dieser Schwerpunkt wurde als Resultat eines Schulentwicklungsprozesses etabliert.

In den Sommermonaten will man vermehrt auf gemeinsame sportliche Betätigung setzen. Unter anderem wird der erste Familien-Sporttag veranstaltet sowie ein Sportcamp für Kinder von 7 bis 14 Jahren im Sportzentrum.

Und vielleicht kommt man gerade dort auf den Geschmack. Herta Reidlinger aus Poysdorf lebt es zumindest als Erwachsene: „Ich bin eine begeisterte Alltagsradlerin und erledige viele Fahrten in und um Poysdorf mit meinem Landesradl.“ Und: Sie walkt und wandert darüber hinaus.

