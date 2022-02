Blasmusik für Zukunft erhalten

Aus der BAG Mistelbach gingen große Persönlichkeiten der Blasmusikwelt hervor, wie Prof. Anton Kornherr und Franz Stättner, welche nicht nur die Geschicke der Arbeitsgemeinschaft lenkten, sondern auch als Landeskapellmeister bzw. Landesobmann des NÖ Blasmusikverbandes erfolgreich tätig waren.

Der stetige Aufwärtstrend der Blasmusik im Bezirk Mistelbach ist u.a. auch den Funktionären Josef Loibl, Josef Pleil, Engelbert M. Exl, Karl Hirschvogl, Fritz Rauch, Herbert Frühwirth, Leopold Schneider und dem derzeitigen Obmann Horst Obermayer zu verdanken. Aktuell zählt die BAG Mistelbach 39 leistungsstarke Musikkapellen, die durch die Teilnahme an Konzert- und Marschmusikbewertungen oder „Musik in kleinen Gruppen“ immer wieder auf sich aufmerksam machen. Besonders hervorzuheben sind die Dorfmusik Ottenthal und der Musikverein Staatz und Umgebung als mehrfache erfolgreiche Teilnehmer in den Stufen C und D/E an den Landeswertungsspielen. Der erste Bläserkammermusikwettbewerb auf Bezirksebene wurde in der BAG Mistelbach vom damaligen Jugendreferent Karl Hirschvogl organisiert.

Seit 2007 wird, auf Initiative der jetzigen Führung, in den Kellergassen des Bezirkes auch ein Weisenblasen veranstaltet. Die erfolgreiche Jugendarbeit ist aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Musikschulen des Bezirkes der Garant für den Weiterbestand der Musikkapellen im Bezirk.

Die Bezirksarbeitsgemeinschaft der Blasmusik BAG

Gründung : 1953

Mitglieder : 39

Obmann : Horst Obermayer

Kapellmeister : Josef Pleil jun.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden