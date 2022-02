Blasmusik in NÖ: „Haben einige Jungmusiker verloren“

„Früher haben sich die Blasmusiker getroffen, um für Wettbewerbe und Konzerte zu proben“, weiß der oberste Blasmusiker im Bezirk Mistelbach Horst Obermayer: „Heute reicht es schon, sich wieder zu treffen und gemeinsam proben zu dürfen.“

Corona hat die Blasmusik gehörig ausgebremst, seit Frühjahr 2020 gibt es kaum Auftritte, das Proben ist nur unter erschwerten Bedingungen möglich, öffentliche Proben in der Dorfmitte sind meist schon gesellschaftliche Höhepunkte. „Mit den ersten Lockdowns wurden wir rapide auf Null gesetzt“, sagt der Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Blasmusik Horst Obermayer.

Leider haben wir bei unseren Nachwuchsmusikern sicher die eine oder den anderen verloren!“

Hannes Kaufmann, Obmann MV Schrick

„Das Musikantenleben ist in der Corona-Zeit zweigeteilt“, sagt Gernot Kahofer, Obmann der vielleicht besten Blasmusik im Bezirk, der Dorfmusik Ottenthal, die im Vorjahr beim Bundesblasmusik-Bewerb vertreten war und Vierte wurde: „Die einen haben es genossen, sich etwas von der straffen Organisation eines Musikvereines mit wöchentlichen mehreren Proben zu erholen, und die anderen sind bereits am Verzweifeln, weil immer noch kein ordentlicher Musikbetrieb herrscht.“

Darunter leiden nicht nur die Spielpraxis und die Übung, sondern auch der gesellschaftliche Aspekt: „Ein Musikverein trifft sich nicht nur zum Proben, sondern setzt sich anschließend auch gerne zum Gedankenaustausch zusammen“, sagt Kahofer.

„Auch heuer sieht es so aus, als ob es in Schrick kein Frühjahrskonzert geben wird. Das ist aus Sicht eines Kapellmeisters traurig und wir haben mit Sicherheit an Potenzial eingebüßt“, sagt Hannes Kaufmann, Obmann und Kapellmeister beim MV Schrick, der als vorbildlich bei seiner Nachwuchsarbeit gilt.

Zumindest habe der Musikverein in der Vergangenheit gut gewirtschaftet und der Ausfall der Veranstaltung sei kein Desaster. Über geregelte Proben würden sich die Musiker schon sehr freuen, auch über das Vorbereiten auf Wertungen oder Konzerte. Die Schattenseite des Proben-Lockdowns: „Leider haben wir bei unseren Nachwuchsmusikern sicher die eine oder den anderen verloren“, sagt Kaufmann. „Um Jungmusiker zu gewinnen, sind Live-Veranstaltungen essenziell“, ergänzt Gernot Kahofer.

Haben viele Musiker die Gelegenheit genutzt und sind ausgestiegen? „Es war nicht so extrem, wie wir gedacht haben“, sagt Obermayer: „Manche wollten schon lange aufhören und haben das jetzt als Anlass genommen, manch andere haben schon aufgehört gehabt und sind zurückgekommen.“ Beide Gruppen seien aber nur „eine Handvoll“, wie Obermayer schätzt.

Wie geht es 2022 weiter? „Wir haben das heurige Jahr ganz normal mit allen geplanten Veranstaltungen eingetaktet. Und wir werden versuchen, nach Möglichkeit auch alle durchzuführen“, ist Obermayer zuversichtlich.

