Das erste Mal Blut gespendet hat Fritz Thalhammer vor 40 Jahren. „Damals war ich noch in der Polizeischule, auch danach - ich war in Wien Polizist - spendete ich immer wieder nach Aufrufen, die bei uns über Funk kamen. Seitdem mache ich es regelmäßig.“ Über 170 Mal hat Thalhammer seitdem mit seiner Blutgruppe A-negativ geholfen, meistens in der Blutbank des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf.

Auf die Frage, woher seine Motivation für sein Engagement stammt, sagt der heutige Finanzbeamte: „Weil ich glaube, es ist das Richtige.“ Er selbst kann sich glücklich schätzen, noch nie eine Blutspende benötigt zu haben.

Ein Rückgang von Blutspenderzahlen sei heuer vor allem aufgrund der ausbleibenden Spendenaktionen in den Gemeinden zu beobachten gewesen. „Von März bis Juni konnten bedingt durch Corona keine externen Spendenaktionen durchgeführt werden“, sagt Barbara Schindler-Pfabigan vom Klinikum Mistelbach-Gänserndorf.

Im dem Spital benachbarten Ausbildungszentrum ist Blutspenden jedoch nach wie vor täglich möglich, und zu Spenden aufgerufen sind alle gesunden Männer und Frauen ab 18 Jahren mit einem Mindestabstand von acht Wochen zwischen zwei Spenden.

Die Sicherheitsmaßnahmen seien umfangreich. „Eine telefonische Voranmeldung ist nötig, der Weg ist gut beschildert und garantiert eine klare Trennung zum Klinikbetrieb. Händedesinfektion und Masken sind Pflicht“, sagt Schindler-Pfabigan.

Unter den Organisatoren sind auch die Feuerwehren eine wichtige Anlaufstelle im Bezirk. „Gewöhnlicherweise organisieren wir zwei Aktionen im Jahr“, sagt Brandrat Claus Neubauer von der FF Mistelbach.

„Als Feuerwehr sehen wir uns in gewisser Weise dazu verpflichtet, Menschen zu helfen, die dringend auf Blutkonserven angewiesen sind. Leider mussten wir unsere letzte Aktion absagen und stattdessen auf die Blutbank verweisen.“ Eine nächste Aktion ist für den 3. November geplant.

Auch die FF Laa musste ihre alljährliche Aktion absagen. „Der nächste Termin bei uns ist der 26. April 2021. Ich hoffe, dass er stattfinden kann“, sagt Kommandant Reinhard Steyrer.