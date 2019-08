Stillstand für vierzehn Kastrationsprojekte des Tierschutzvereins „Pfötchenhilfe“ im Bezirk. Der Grund? Vom Amt der NÖ Landesregierung bekam Obfrau Renate Wimmer die Mitteilung, dass für die Gutscheine der Streunerkatzen-Kastrationsaktion kein Budget mehr übrig ist, da für dieses Jahr bereits alles aufgebraucht sei. Eine Katastrophe für den gemeinnützigen Verein, dem es finanziell nicht möglich ist, die Kastrationen selbst zu bezahlen.

„Der Stillstand bedeutet, dass weitere unerwünschte Kitten geboren werden und das Katzenleid wieder ins Unermessliche wächst“, klagt Wimmer. „Wir sind fassungslos, wütend und enttäuscht.“ Ihrem Ärger Luft über diese Entscheidung machen auch andere Tierfreunde auf der Facebook-Seite der Pfötchenhilfe. „Widerliche Politik“, „Aber Geld für Wahlen ist immer da“, ist dort unter anderem zu lesen.

Offener Brief an Landesrat Waldhäusl

Als Reaktion wandte sich Wimmer nun in einem offenen Brief an den zuständigen Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Besonders kritisch sieht sie den von ihm heuer erstmalig ausgeschriebenen Tierschutzpreis, bei dem es für die ersten drei Plätze insgesamt 9.000 Euro gibt.

Für Wimmer einerseits eine „feine Sache“, andererseits findet sie es unbegreiflich, dass im Gegenzug das Budget für die Kastrationsgutscheine mit der Drittelregelung (ein Drittel der Kosten übernehmen je Land, Gemeinde sowie Tierärztekammer) bereits Mitte August ausgeschöpft ist.

„Das Katzenleid wird größer, während im feierlichen Rahmen ein Tierschutzpreis vergeben wird. 9000 Euro sind die Kastrationskosten von 300 weiblichen oder 600 männlichen Katzen“, ist die Obfrau empört. Sie hofft nun auf eine rasche Lösung und Spenden, damit Kastrationen durchgeführt werden können.