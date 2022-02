Corona bremst das Verbrechen ein

Wahrscheinlich liegt es noch an den durch Corona eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, vielleicht ist auch ein gehörig Maß Glück dabei: Im Bezirk Mistelbach wurden seit Jahren nicht mehr so wenige Straftaten registriert: Insgesamt wurden von Jänner bis Dezember 2021 2.228 Delikte angezeigt, was einem Rückgang von 4,3 Prozent zum Corona-Jahr 2020 bedeutet. Das geht aus der Sicherheitsstatistik für den Bezirk Mistelbach hervor.

Besonders erfreulich für Andreas Thenner, stellvertretender Bezirkskommandant der Polizei: Die Aufklärungsquote stieg auf 60,8 Prozent (2020: 52,6 Prozent). „Mir ist klar, dass wir angesichts dieses Rekordwertes in den kommenden Jahren wieder unter diese Marke fallen werden“, ist Thenner Realist.

Deutliche Rückgänge gibt es bei strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen: Die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser sank von 48 auf 26, die der Kfz-Einbrüche von 32 auf 5: „Das sind Entwicklungen, die mich freuen“, gesteht Thenner.

Deutlich mehr Sachbeschädigungen

„Wo wir einen massiven Anstieg haben, sind Sachbeschädigungen: Alleine bei Graffitis gab es einen Anstieg von 45 auf 160: „Andererseits haben wir nach einem Fall in Wolkersdorf gleich 80 Delikte davon geklärt“, sagt Thenner: Würden Sprayer gefasst, vergleiche man die Arbeiten und könne diese oft Künstlern zuordnen. Gestiegen sind aber auch Sachbeschädigungen an Fahrzeugen von 85 auf 118: „Das sind Kratzer im Lack oder Beschmierungen“, weiß der Polizist. Oft treten diese nach Beziehungsstreitigkeiten auf.

Deutlich gestiegen sind im Vorjahr mit den mehrmaligen Lockdowns Bestellbetrügereien im Internet und Ladendiebstähle: „Da haben wir eine nahezu 100-prozentige Aufklärungsrate, da Ladendiebstähle ja meist nur angezeigt werden, wenn die Täter gefasst werden“, sagt Thenner.

Kaum Anstieg bei Gewaltdelikten

Relativ stabil ist die Zahl der Delikte gegen Leib und Leben: Mit den Fahrlässigkeitsdelikten gemeinsam sanken die von 309 auf 302 Anzeigen. Da sind auch Verkehrsunfälle mit fahrlässigem Handeln (124) dabei. Die Zahl der klassischen Körperverletzungen sank von 108 auf 107, schwere Körperverletzungen von acht auf sieben.

Die Zahl der Morde sank von drei auf einen. Stabil sind auch die Zahlen von Gewalt gegen Frauen: Das wird erst gesondert ausgewertet, da die Statistiken zu den Vorjahren aufgrund einer Änderung in der Zählweise geändert wurden, nach Einschätzung des stellvertretenden Bezirkspolizeikommandanten seien die Zahlen aber gegenüber der Zeit vor Corona stabil.

