Die Corona-Kommission der Bundesregierung sieht in der Entwicklung im Bezirk Mistelbach eindeutig eine fallende Tendenz: In den vergangenen vierzehn Tagen sanken die Zahlen um ein Viertel, bei 61 Prozent der Fälle konnte die Quelle der Infektion festgestellt werden, auch hier war das Contact Tracing-Team erfolgreicher, als in der Woche davor. 12 Prozent der Infektionen waren asymptomatische Fälle.

Welche Altersgruppen waren erkrankt? 17 Prozent waren bis 19 Jahre alt, 27 Prozent zwischen 20 und 39 Jahre, 48 Prozent zwischen 40 und 64 und acht Prozent über 65 Jahre.

Aktuell sind im Bezirk 66 Menschen an Corona erkrankt, die AGES zählt 34 Personen die an Corona gestorben sind, 16 weitere Personen sind an den Corona-Folgen im Monat nach der Erkrankung verstorben.