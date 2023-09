Das Weinviertel hat viel auf der To-do-Liste

Vor 16 Jahren wurde die Leader-Region Weinviertel Ost als Förderabwicklungsstelle gegründet: „Heute sind wir ein Netzwerk, das das Weinviertel weiterentwickelt“, sagt Geschäftsführerin Christine Filipp: „Wir sehen uns als Ideenfabrik.“ Am 12. September wurden die Inhalte der nächsten Leader-Förderperiode 2023-2027 im Meierhof Ulrichskirchen präsentiert. Denn die Weinviertler wüssten am besten, was das Weinviertel brauche. „Und wir erreichen mit großem Aufwand große Erfolge“, ergänzt Leader-Obmann Christian Frank. Denn mittlerweile werden sogar eigene Projekte vorangetrieben.

Viele Themen auf der To-do-Liste

Auf die offizielle To-do-Liste für die nächsten Jahre schafften es nahezu alle Ideen, die im Vorfeld eingebracht wurden.

Unter dem Schlagwort „Steigerung der regionalen Wertschöpfung“ sollen Projekte entwickelt werden, die den wirtschaftlichen Erfolg des Weinviertels ankurbeln sollen: Dazu gehört Innenstadtbelebung ebenso wie die Digitalisierung der heimischen Betriebe, das Schaffen eines Umfeldes für Unternehmensgründungen und Maßnahmen, damit gut ausgebildete junge Menschen auch in der Region bleiben können. Das Wein-touristische Angebot soll ausgebaut, die touristische Infrastruktur aber verbessert werden: „Wir haben super Radwege, aber man kann darauf verhungern und verdursten“, weiß Filipp um das Defizit bei Wirtshäusern. Und auch die regionalen Produkte sollen weiter besser an den Kunden gebracht werden.

Erhaltung des Natur- und Kulturgutes. Dazu gehört die Suche nach zeitgemäßer Nutzung der Kellergassen (Filipp: „Wer will schon in einem Museum leben?“) und der Schutz der Weinviertler Natur, sowie die Forcierung der Heimatliebe: „Die Weinviertler sollen stolz auf ihr Land sein. Dazu müssen sie aber auch wissen, was es hier alles gibt“, sagt Filipp.

Stärkung des Gemeinwohls. Trotz dem Älterwerden der Weinviertler Gesellschaft sollen die Dörfer und Städte weiter lebenswert bleiben. Dazu gehören nicht nur Neu- und Nachnutzung von Leerstand, sondern auch die Wiederaufwertung des Ehrenamtes. „Wir brauche einen Anfangsimpuls“, sagt Filipp. Es soll attraktiv werden, sich im Weinviertel niederzulassen und für die Weinviertler soll das Land cool bleiben, damit die Jugend dableibt. Dazu braucht es ein besseres Winterprogramm für die Bewohner. Auf Gemeindeebene sollen die Kommunen besser zusammenarbeiten.

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Hier haben sich bereits alle Kleinregionen und Leaderregionen im Weinviertel zu KLAR!-Regionen zusammengefunden. Diese Arbeit soll fortgesetzt werden.

Vorstand neu gewählt

Neu gewählt wurde auch der Vorstand der Leader-Region Weinviertel Ost: Obmann bleibt Christian Frank, seine Stellvertreter sind Manfred Schulz (Gnadendorf) und neu Erich Stubenvoll (Mistelbach). Gleich bleiben Kassier Dominik Litzka (Wolkersdorf) und Stellvertreter Wolfgang Gaider (Hausbrunn), Schriftführerin Brigitte Ribisch. Neu ist Stellvertreter Stefan Flotz (Matzen-Raggendorf). Ebenfalls im Vorstand vertreten wird der neue Obmann der Kleinregion Leiserberge sein. Derzeit ist noch Horst Gangl Obmann, er ist aber seit Kurzem nicht mehr Bürgermeister von Ernstbrunn. Sein Nachfolger wird nachrücken.