Hochbeete voller Tomaten, Paprika und Melanzani sowie Naschecken mit Erdbeeren - das sind die beliebtesten Gartentrends dieses Frühjahrs. Die Selbstversorgung mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten scheint vielen Hobbygärtnern sehr am Herzen zu liegen und das merken auch die Profis, wie Marion Mattner von Blumen Mattner aus Poysdorf berichtet: „Das selbstproduzierte Gemüse aus dem eigenen Garten ist etwas ganz Besonderes.“

Durch Hochbeete lassen sich Obst und Gemüse komfortabel anpflanzen und im kleinen Rahmen kann man sich mit der Ernte durchaus selbst versorgen. „Und es erfreut die ganze Familie“, betont Mattner.

Neben den gängigen Gemüsesorten wird das Sortiment immer breiter, es geht in Richtung exotischerer Lebensmittel, weiß Josef Fellner aus Bockfließ: „Süßkartoffeln werden zum Beispiel immer öfter angebaut“.

Marion Mattner weiß, dass sich viele Menschen im Lockdown eine Wohlfühloase im Garten schaffen wollen. Werner Kraus, Werner Kraus

Ebenso wie Hochbeete erfreuen sich auch Schwimmteiche und Naturpools immer größerer Beliebtheit und wie in allen anderen Bereichen des Lebens hält auch in der Gartengestaltung die Technologisierung Einzug. „Vor allem automatische Bewässerungsanlagen, Mähroboter und Beleuchtung, um Akzente zu setzen, sind sehr nachgefragt“, berichtet David Hertl, der Bundesinnungsmeister der österreichischen Gartengestalter und Floristen.

Durch die Coronakrise und immer wiederkehrende Lockdowns ist der Garten für viele nicht mehr nur ein Hobby nebenbei, sondern ein Rückzugsort, wo man auch den Urlaub verbringt. Das merkt man auch daran, dass mehr Zeit und Arbeit in die Gestaltung des Gartens gesteckt wird, das Gärtnern selbst liegt voll im Trend. „Gerade durch die Lockdowns schaut jeder darauf, sich im eigenen Garten eine Wohlfühloase zu schaffen“, so Marion Mattner.

Für die Betriebe habe sich während der Pandemie nicht allzu viel verändert, erklärt David Hertl, die Auftragslage sei gerade durch diese Lust am Gärtnern stets gut. „Den Betrieben geht es im Großen und Ganzen nicht schlechter.“

Die Regionalität vieler Gartengestalter bringt zusätzlich Krisensicherheit, auch das habe die Coronakrise gezeigt, denn Pflanzen, die regional vom Samen gezogen werden, erfreuen sich grundsätzlich immer großer Beliebtheit, weiß Josef Fellner.

Lockdowns sorgen für Unsicherheit

Die Unsicherheit und fehlende Planbarkeit geht jedoch auch an dieser Branche nicht einfach vorbei, Fragen wie „Wann kommt der nächste Lockdown?“ oder „Was kann ich noch verkaufen?“ stehen an der Tagesordnung.

Wie Marion Mattner helfen sich viele mit Abhol- und Lieferservices über diese Zeiten. „Dies wird sehr geschätzt und gut genützt“, freut sich Mattner.

Und welche Tipps haben die Profis für Hobbygärtner? Will man seinen Garten für den Frühling besonders schnell auf Vordermann bringen, empfehlen sich Rollrasen und Ziersträucher. Beim Planen der zukünftigen Wohlfühloase gibt es jedoch einiges zu beachten: „Wichtig ist, dass man neben gepflegten Flächen auch immer Bereiche im Garten hat, die halbwild sind“, erklärt Josef Fellner. Diese halbwilden Ecken stehen dann Nützlingen als Heim zur Verfügung, die dabei helfen, Schädlinge zu bekämpfen. Ein Beispiel dafür wäre die Brennessel. Oft schlechtgeredet, ist sie in Wahrheit nicht nur für die Tiere, sondern auch für den Menschen nützlich. „Man kann mit ihr zum Beispiel herrliche Knödel machen oder sie in Salaten verwenden - natürlich muss man sich da informieren, damit man nichts Giftiges erwischt“, so Fellner.

Außerdem wichtig sei, keine Gifte im Garten einzusetzen. Auch wenn man davon einen kurzfristigen Nutzen hat, bringen sie das System der Natur extrem durcheinander. „Gifte sind immer negativ“, betont Josef Fellner.

Die Facebookseiten und Webseiten vieler Betriebe halten weitere Gartentipps und Neuigkeiten rund ums Gärtnern bereit, von denen sich Hobbygärtner jederzeit inspirieren lassen können. Lockdown hin oder her, der kommende Frühling, die sonnigen Tage und die hohen Temperaturen laden eindeutig zur Arbeit und zum anschließenden Urlaub im eigenen Garten ein.