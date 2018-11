privat

NÖN: Wie außergewöhnlich ist dieser November?

Alexander Orlik: Es ist nicht ungewöhnlich, dass es im November über 20 Grad hat. Ungewöhnlich ist aber die lange Warmwetterperiode, die praktisch seit April anhält. Sommer, also Temperaturen jenseits der 25 Grad, hatten wir bis Mitte Oktober und jetzt eben einen sehr warmen Herbst. Ungewöhnlich sind aber nicht die Temperaturen alleine, sondern die fehlenden Niederschläge. Wenn die Böden so ausgetrocknet sind wie heuer, dann können im Sommer nicht einmal Gewitter entstehen, weil die Bodenfeuchtigkeit fehlt.

Wo liegen die „Hotspots“ in NÖ?

Orlik: Waidhofen an der Ybbs, auch Amstetten und Pottschach im Bezirk Neunkirchen sind immer unter den wärmsten Orten. Das sind Orte in Gebirgslagen oder an Talausgängen, wo der Föhneffekt besonders stark zum Tragen kommt.

Müssen wir uns an diese Temperaturen gewöhnen?

Orlik: Heuer stellen wir schon eine sehr ausgeprägte Anomalie der Wetterlage fest. Früher hatten wir eher West- oder Nordwest-Wetterlage mit mehr Niederschlägen. In diesem Jahr überwiegen Süd- und Hochdruckwetterlagen. Interne Klimaschwankungen innerhalb mehrerer Jahre hat es immer wieder gegeben, aber man kann schon davon ausgehen, dass etwa Sommer wie in diesem Jahr in Zukunft eher die Regel als die Ausnahme sein werden.

Werden wir in diesem Jahr noch einen Winter bekommen?

Orlik: Bis 20 Grad ist zwar warm, aber herbstlich. Um Mitte November sollte es kälter werden.