Der letzte Festlbus fährt heuer zum Winzerfest

Die Fahrziele waren dabei beginnend mit der Paasdorfer Beetparty, dem MayDay in Mistelbach, der Nippelhirschparty in Gnadendorf oder etwa der Wiesnfet‘n in Kleinbaumgarten im ganzen Bezirk verteilt. Für alle, die bis jetzt noch nicht in den Genuss gekommen sind Fahrgast des Festlbusses zu sein, gibt es nun am Samstag, dem 9. September, eine letzte Chance für die diesjährige Festl-Saison:

Zum krönenden Abschluss der Saison geht es in die Poysdorfer Gstettn zum 64. Poysdorfer Bezirkswinzerfest. Dort erwartet die Fahrgäste eine gewohnt bunte Mischung aus Kellergassen-Romantik, rustikaler Gastronomie und erlesenen Weinen neben Autodrom, Tagada und Party-Zelt. Die wie immer abends startenden Busse befahren Touren mit den End- bzw. Ersthaltestellen Wolkersdorf, Bernhardsthal, Hohenau, Schletz, Ladendorf, Altenmarkt und Neuruppersdorf.

„Die genauen Haltestellen können wie immer auf unserer Homepage www.festlbus.com, unseren Auftritten in Social Media und selbstverständlich in unserer App nachgelesen werden“, ergänzt Dominik Gail, der sich auch für sämtliche Technik-Belangen des Festlbus-Projekts verantwortlich zeigt. Dass Feedback beim Festlbus ernst genommen wird, ist Gail ein besonderes Anliegen. „In der kommenden Saison werden wir die App zusätzlich mit einer Funktion ausstatten, mit der man jeden Bus – ähnlich wie in der Uber App - live tracken kann.“ So wird es den Fahrgästen künftig möglich sein, noch früher über den aktuellen Aufenthalt ihrer Fahrgelegenheit zum Festl Bescheid zu wissen.

Des Weiteren ist für die Saison 2024 angedacht, den Festlbus über eine „Gemeinde-ARGE“, ähnlich dem bereits seit über zehn Jahren in Korneuburg und seit mehreren Jahren im Bezirk Hollabrunn bestehenden Modells, zu betreiben. Dort haben sich Gemeinden aus dem Bezirk zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und finanzieren fehlende Lücken im Budget gemeinsam. „Das wäre ein nachhaltiges Modell, mit dem das Projekt auch im Bezirk Mistelbach weiterhin funktionieren könnte - und zwar noch regelmäßiger und flächendeckender“, so Pfeffer und Gail. Gespräche mit den Gemeinden erfolgen hierfür in den kommenden Wochen.