Dienst zu Weihnachten: „Entspannter Tag“

Viele Menschen verbringen die besinnlichen Tage im Jahr mit ihrer Familie. Es gibt auch Menschen, die an diesem Tag in der Arbeit sind. Auch bei den ÖBB und bei Postbus sind viele am 24. Dezember und an den Weihnachtsfeiertagen im Einsatz.

Eine von ihnen ist Tamara Ehrenböck – für sie ist es heuer das erste Weihnachten als Triebfahrzeugführerin: „Weil ich den Familienvätern/-müttern lieber den Vortritt lasse zu Hause zu bleiben. Nachdem ich selbst keine Kinder habe und meine Familie voll hinter mir und meinem Job steht, ist der Dienst zu Weihnachten kein Problem und wir feiern einfach am 25. Dezember nach.“

Prüftechniker Franz Vanek macht seit Jahren zu den Feiertagen Dienst. Jüngere mit Kindern sollen die Chance auf ein gemeinsames Fest haben. Foto ÖBB

Auch Zugbegleiterin Sandra S. – sie betreut die Züge im Nahverkehr in der Ostregion – verbringt den 24. Dezember im Zug und feiert erst am nächsten Tag Weihnachten. Für sie ist es nicht das erste Mal und sie kann dem Dienst an diesem besonderen Tag sogar etwas abgewinnen: „Die Menschen sind generell offener und freundlicher als sonst und die Fahrten dadurch entspannter.“

Franz Vanek aus Niederkreuzstetten hat am 24. Dezember Dienst. Er ist als Prüftechniker in der Abteilung Streckenmanagement und Anlagenentwicklung der ÖBB-Infrastruktur AG beschäftigt: „Ich bin bald 60 Jahre alt und meine Kinder sind groß, daher stehe ich schon seit Langem für den Bereitschaftsdienst während der Feiertage zur Verfügung. Für mich gehört das auch einfach dazu. Gut finde er, dass auf der Dienststelle Christbaum und Adventkranz für weihnachtliche Stimmung sorgen.