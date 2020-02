Die Niederösterreicher sind traditionelle Sparer, das ist bekannt. Und die traditionellste unter den Sparformen ist das Sparbuch. Den Banken aber ist das Sparbuch schon länger ein Dorn im Auge. Es braucht eigene Drucker, der Verwaltungsaufwand ist relativ hoch. Und: Sie verdienen schlicht kaum daran. Der Schritt, keine Sparbücher mehr auszugeben, sondern den Kunden Sparkonten nahezulegen, war also eine Frage der Zeit.

Jetzt ist es so weit: Bei der Hypo NOE wird es künftig definitiv keine neuen Sparbücher mehr geben. Das Kundenverhalten habe sich permanent und rasch geändert, begründet Hypo-Vertriebschef Matthias Förster gegenüber der NÖN diesen Schritt. Bereits existierende Sparbücher würden aber weiterhin verfügbar sein. „Neuabschlüsse werden in Form eines digitalen Sparbuchs – dem Sparkonto – abgebildet.“ Das bringe Vorteile für die Kunden: Die Behebung bei allen Bankomaten in ganz Österreich, Wege zum Schalter fallen weg, und das digitale Sparbuch kann nicht verloren gehen, zählt Förster auf.

Bei den anderen Banken ist man zurückhaltender, wie ein Rundruf zeigt. Volksbank, Erste Bank Österreich und Oberbank bieten weiter Sparbücher an.

Trotz Digitalisierung ist das Sparbuch aber durchaus noch im Rennen: Bei der Raiffeisenbank NÖ-Wien etwa wurden 2019 exakt 178.456 Sparbücher in Niederösterreich ausgegeben. Raiffeisen werde auch in Zukunft Sparbücher ausstellen, heißt es, allerdings würden sich „Kundenbedürfnisse ändern“. Alle Banken betonen unisono, dass Online-Sparformen große Zuwachsraten verzeichnen.

„Pensionisten sind damit aufgewachsen“

„Für Pensionisten ist das Sparbuch sicher ein heißes Thema“, meint Herbert Ettenauer vom Pensionistenverband: „Sie sind damit groß geworden, neben den Bausparverträgen gelten sie nach wie vor als sichere Instanz.“ Einerseits hätten Aktien durch Spekulation und Börsencrashs einen schlechten Ruf erhalten, zweitens würde Pensionisten der Zugang zu Alternativen oft erschwert.

Eine ähnliche Einschätzung hat auch Herbert Eidelpes, Obmann des Seniorenbundes: „Senioren bevorzugen nach wie vor das Sparbuch, obwohl die Erträge heutzutage sehr gering sind. Sie sind eher vorsichtige Sparer und können sich mit risikoreicheren Anlageformen aus Angst vor Verlusten nicht anfreunden.“ Das Sparbuch setzt auf bewährte Technik und erlaube einen sofortigen Zugriff auf das ersparte Vermögen. Zudem würde damit nach wie vor gerne Kindern und Enkelkindern finanziell unter die Arme gegriffen, das sei für Senioren ein wichtiger Wunsch.

Sparvereine findet man heute immer weniger, auch aus vielen Gasthäusern sind die traditionellen Spargemeinschaften verschwunden. „Sparvereine haben es in Zeiten hoher Kapitalertragssteuern schwer, viele Banken wollen zudem keine Sparvereine bedienen“, sagt Iris Sroufek vom Sparverein „Hotel zur Linde“ in Mistelbach. „In erster Linie geht es bei einem Sparverein um den geselligen Wert und ein bisschen Weihnachtsgeld“, sagt Sroufek.