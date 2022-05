Direktoren rechnen mit gutem Abschluss der Matura

Werbung

Die schriftliche Matura ist bereits abgeschlossen und mit 13. Juni starten die mündlichen Prüfungen. Heuer finden diese seit Beginn der Corona-Pandemie erstmals wieder verpflichtend statt.

Die Direktoren des Gymnasiums Laa und des BORG Mistelbach blicken positiv in die Zukunft und auf die anstehenden Prüfungen. „Als BORG-Direktorin bin ich sehr zufrieden mit den Klausurergebnissen unserer 59 Kandidaten“, zeigt sich Isabella Zins stolz über die Leistungen ihrer Schüler. Diese hätten sich laut der Direktorin gut vorbereitet und die zahlreichen Unterstützungsangebote der Schule, wie Förderkurse und Vorbereitungsstunden, seien gut genützt worden.

Dass die mündliche Matura heuer wieder verpflichtend stattfindet, sieht Thomas Jaretz vom Gymnasium Laa nicht problematisch: „Bei uns sind auch in den letzten Jahren Schüler freiwillig zur mündlichen Matura angetreten. Das heißt, dass der Unterschied nicht so groß sein wird“, ist sich Jaretz sicher. Ähnlich sieht das Isabella Zins: „Im BORG waren im Vorjahr gar nicht wenige Schüler freiwillig zur mündlichen Reifeprüfung angetreten“, erzählt die Direktorin. Jetzt geschehe das eben wieder standardmäßig.

Rückkehr fast zum Normalbetrieb

Für den Laaer Direktor Thomas Jaretz gibt es mit der Rückkehr zur verpflichtenden mündlichen Prüfung vor allem einen ausschlaggebenden Faktor: „Ich bin sehr froh, dass die mündliche Matura wieder verpflichtend ist, denn ansonsten würde sie massiv an Wert verlieren“, verdeutlicht der Laaer Direktor. Auch an seiner Schule sei die Matura bisher gut gelaufen. Lediglich für einen Schüler musste ein Ersatztermin gefunden werden, da sich dieser im Haupttermin in Quarantäne befand und somit nicht antreten konnte.

Der Direktor der HAK Mistelbach und Laa, Christian Rindhauser, erwartet ebenfalls einen positiven Durchlauf der mündlichen Prüfungen: „Ich sehe kein Problem, dass sie das nicht schaffen. Es gab viele Vorbereitungs- und Förderstunden, die von den Schülern sehr gut angenommen wurden“, erklärt der Direktor im Gespräch mit der NÖN.

Im Herbst hatten die Schüler der HAK die Möglichkeit mündliche Prüfungen vorzuziehen: „Da hat es keine Probleme gegeben und ich bin guter Dinge, dass es auch jetzt passen wird“, so Rindhauser.

Für den mündlichen Termin rechnet er mit keinen allzu großen Schwierigkeiten: „Durch die Reduktion der Themenbereiche ist man da den Schülern entgegen gekommen. Ich sehe keine speziellen Herausforderungen, da alles so wie immer läuft“, so Jaretz.

Isabella Zins zeigt sich besonders erfreut über die Leistungen der Schüler, die eine Rückkehr zum Normalbetrieb gemeinsam ermöglicht haben: „Ich bin stolz auf meine Maturanten und mein Team - gemeinsam ist es sogar gelungen, parallel zur Matura einen Schulball zu organisieren“.

